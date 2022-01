Prefeitura de Londrina promove mutirão da vacinação infantil em distritos no sábado

Para facilitar o acesso à vacinação contra a Covid-19 para a crianças dos distritos, a Prefeitura de Londrina promoverá, no sábado (5), um mutirão nos distritos de Lerroville, Paiquerê/Guairacá, Irêrê e Guaravera. O público-alvo são crianças acima de 5 anos, com deficiências permanentes ou comorbidades, e crianças de 8 a 11 anos sem comorbidades.

A expectativa é atender mais de 300 crianças. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde sairão de Londrina às 7h com destino ao distrito de Lerroville, onde 120 crianças devem ser vacinadas a partir de 8h30. Na sequência, a equipe irá ao distrito de Paiquerê, com início da vacinação às 11h30 e estimativa de aplicar 102 doses. No período da tarde, a partir das 14h30, serão atendidas as crianças de Irêrê e, em seguida, Guaravera, totalizando mais 106 doses.

A vacinação deve ser previamente agendada na UBS (Unidade Básica de Saúde) de cada distrito. As equipes das UBSs já estão fazendo contato com os pais e responsáveis.





Para se prepararem para o mutirão, as equipes das UBSs rurais vão participar, nesta quarta-feira (2), de um treinamento no Centro de Imunização da Zona Norte, onde está sendo feita a vacinação de crianças contra a Covid-19.





A vacinação nos distritos de Maravilha, Regina, São Luiz e Warta será feita na semana do dia 7 a 11 de fevereiro.