Primeiros casos de Mpox são confirmados em Londrina

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou que Londrina tem dois casos confirmados de Mpox, doença zoonótica viral e que a transmissão também ocorre entre seres humanos. Em todo o Estado são 21 positivações neste ano, sendo duas em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) e uma em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro). De acordo com a pasta, os dados são do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), do Ministério da Saúde.





Entre os infectados no Paraná são 19 homens e duas mulheres. Catorze pessoas estão na faixa etária entre 20 e 39 anos e sete têm entre 40 e 59 anos, ou seja, população economicamente ativa. Curitiba é a cidade com o maior número de confirmações: 14 no total. Também aparecem no boletim Ivaiporã e Foz do Iguaçu.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Entre os pacientes paranaenses, os principais sintomas constatados foram lesão cutânea, febre, lesão de pele, lesão genital e cefáleia. A transmissão da doença ocorre pelo contato com lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos contaminados, como lençóis e roupas. Também pode ser disseminada pelo toque, beijo e relações sexuais.