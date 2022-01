PA do Leonor e UBS da vila Ricardo em Londrina vão atender só casos suspeitos de Covid-19 e síndromes respiratórias

O PA (Pronto Atendimento) do Leonor e a UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Ricardo passam a atender apenas casos respiratórios a partir da manhã desta quinta-feira (20). Cada local conta com 3 médicos para atender os pacientes. Isso se deve ao aumento do número de casos de Covid-19 e outros casos respiratórios, conforme a SMS (Secretaria Municipal de Saúde).

O PA do Leonor funciona 24 horas por dia, enquanto a UBS da Vila Ricardo fica aberta das 7h às 19h.

“Temos observado uma grande demanda de síndromes respiratórias, em especial, durante a madrugada. Identificamos a necessidade de um suporte para a UPA do jardim Sabará. E o PA do Leonor é uma unidade 24 horas, recentemente reconstruída pela Prefeitura de Londrina, com uma grande estrutura, e pretendemos com isso ampliar nossa capacidade de atendimento”, explica o secretário de saúde, Felippe Machado.

A partir das atualizações, Londrina conta com seis locais exclusivos para esses casos. São eles: UBS (Unidades Básica de Saúde) do Chefe Newton, do Guanabara e da Vila Casoni, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Sabará e os dois já citados (PA do Leonor e UBS da Vila Ricardo).

Segundo dados oficiais, na primeira semana de janeiro de 2022, 2.243 pessoas foram atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim Sabará e nas UBS Guanabara e Casoni. Já entre 9 e 15 de janeiros, na segunda semana do ano, houve um aumento de mais de 1.500 pacientes, totalizando 3.891 fichas de atendimento abertas. O número de casos classificados como de alto risco, no entanto, foi o mesmo nas duas semanas: apenas dois casos. Do dia 16 até o momento, 5.338 pessoas já procuraram as unidades de saúde, o dobro da primeira semana de janeiro. Seis casos foram computados como grave.