Ratinho Junior oficializa repasse de R$ 60 mi ao Hospital do Câncer de Londrina

Um mês após o lançamento da pedra fundamental do projeto de expansão do Hospital do Câncer de Londrina, o governador do Paraná, Ratinho Junior, esteve na cidade nesta sexta-feira (31) para anunciar oficialmente o investimento de R$ 60 milhões nas obras de ampliação da unidade de saúde.





A nova estrutura será construída em um terreno de 25 mil metros quadrados em um terreno doado pela Prefeitura de Londrina, localizado no Jardim Abussafe (zona leste), e terá 15,8 mil metros quadrados de área construída. A obra deverá ser feita em etapas e a expectativa da direção do hospital é que a primeira delas seja concluída dois anos e meio após o início da construção.





O novo bloco hospitalar será uma edificação com 14 andares, com 62 leitos de internação, e incluirá 20 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), uma unidade de Transplante de Medula Óssea e atendimento para cuidados paliativos.





Dos R$ 60 milhões de recursos previstos para serem repassados às obras de execução do novo bloco hospitalar, R$ 30 milhões serão liberados pelo governo do Estado, R$ 20 milhões em recursos de devolução da Assembleia Legislativa do Paraná e R$ 10 milhões serão provenientes da bancada paranaense na Câmara Federal, por meio de emendas parlamentares.





No final de setembro, durante o lançamento da pedra fundamental, o diretor administrativo do Hospital do Câncer, Edmilson Garcia, disse que o custo da primeira etapa será de R$ 38 milhões.





“É um dia de muita alegria. Estamos celebrando os 60 anos de história do hospital”, disse Ratinho Junior. “É um clima de festa e estamos muito felizes de celebrar hoje com a população de Londrina esse momento fantástico.”





Além da expansão da unidade de Londrina, o governo do Estado anunciou também a criação de um posto avançado do Hospital do Câncer de Londrina em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro). O posto será instalado na estrutura onde funcionava uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), cedida pela prefeitura ao Hospital do Câncer.





A iniciativa é parte da política de “regionalização” da saúde no Paraná, conforme destacou o secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, que acompanhou a comitiva do governador a Londrina.





O início das obras do novo bloco na zona leste de Londrina irá depender dos “acordos da própria instituição”, ressaltou o secretário. “Como vai ter dinheiro público, vai ter que fazer uma licitação, correr todo esse processo. Não é amanhã, mas o recurso vai ficar disponível.”



