Risco de contrair hepatite B aumenta no Carnaval

Uma vez por ano, de norte a sul do Brasil, milhares de pessoas se rendem ao som dos frenéticos ritmos, à agitação e à alegria, típicos do Carnaval. A diversão descompromissada, no entanto, pode acabar mal junto com a folia, resultando em consequências sérias que vão durar o ano inteiro e possivelmente chegar a outros carnavais: as doenças sexualmente transmissíveis. São doenças silenciosas, como a AIDS e a hepatite B, que aproveitam esta época do ano para contagiar, literalmente, os foliões.

Entre as DSTs, a hepatite B (HBV) é uma das que mais preocupam as autoridades de saúde, já que contagia até 100 vezes mais do que a AIDS. O vírus da hepatite B ataca o fígado e pode ser encontrado no sangue, saliva, sêmen, secreção vaginal, fluído menstrual, urina e leite materno. A transmissão ocorre quando esses fluidos contaminados penetram na corrente sanguínea, em geral através de injeções ou relações sexuais desprotegidas.

A ausência de sintomas faz com que a hepatite B passe despercebida. Quando aparecem, porém, os possíveis sintomas vão desde mal-estar, dores de cabeça e no corpo, cansaço, falta de apetite e febre até a mudança da coloração das mucosas e pele, que ficam mais amareladas. O grande problema é que, em alguns casos (cerca de 5 a 10% dos pacientes adultos), a doença pode evoluir para uma forma crônica e causar sérios danos ao organismo, como cirrose e câncer. Além disso, o tratamento tardio e inadequado da hepatite crônica B pode levar muitos pacientes para as filas de transplante do fígado.





Desinformação

Segundo especialistas a desinformação da população é o principal obstáculo para o diagnóstico preciso, e o correto tratamento da doença. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, o número de infectados é de aproximadamente 3 milhões de pessoas. "A vacinação, a realização do teste de detecção da hepatite B, o não compartilhamento de objetos cortantes e de higiene pessoal e o uso da camisinha são indispensáveis para se evitar a propagação da doença", afirma o imunologista e gerente médico da Roche, Ed Marins.





Vacinação

A vacinação é o método mais eficaz para impedir a proliferação do vírus da hepatite B. Os recém-nascidos devem receber a dose obrigatoriamente e pessoas com idade de 0 a 19 anos podem ser imunizadas gratuitamente nos postos de saúde.





Tratamento

Felizmente, a hepatite crônica B pode ser controlada. No Brasil, uma das formas de tratamento mais moderno é feito com o interferon peguilado, uma medicação que estimula o controle do HBV pelas células de defesa. Com o tratamento correto é possível evitar a evolução da doença para quadros mais graves, como cirrose e câncer de fígado.





Principais vias de transmissão do HBV:

- De mãe para filho (via parenteral)

- Contato sexual sem preservativo (relações entre homossexuais e heterossexuais têm as mesmas chances de contágio)

- Através de seringas, transfusões ou ferimentos

- Transplante de órgão ou tecidos

- Qualquer outro material que possa conter fluidos orgânicos contaminados





Aids – HIV

38 milhões de infectados no mundo

600 mil portadores no Brasil

150 mil pacientes recebem tratamento





Hepatite B – HBV





350 milhões de infectados no mundo

2 milhões de portadores no Brasil

9 mil pacientes recebem tratamento

As informações são da Máquina Comunicação Corporativa Integrada e a fonte, Ministério da Saúde.