Rolândia abre cadastro para repescagem da vacina contra o coronavírus

A população de Rolândia acima dos 18 anos que ainda não tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus deverá se recadastrar para tomar o imunizante.





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mesmo quem já fez o cadastro anteriormente, deverá preencher o novo formulário, que será entregue à Secretária Estadual de Saúde (SESA). A medida é determinação da própria instituição, visto que Rolândia finalizou a vacinação em pessoas adultas e idosas, com 18 anos ou mais, com ao menos a primeira dose contra a covid-19, na última sexta-feira (17).





O recadastramento ficará aberto até a próxima segunda-feira (27), ao meio dia, sem prorrogação.

Em seguida, os documentos preenchidos serão enviados à SESA e a cidade começará a receber o quantitativo para iniciar a repescagem, que deverá ser feita por etapas. O novo formulário pode ser acessado pelo link.

