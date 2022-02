Rotina saudável pode ajudar a prevenir o Diabetes, apontam especialistas

Manter hábitos saudáveis ou mudar o estilo de vida são atitudes que podem contribuir para a prevenção do Diabetes, de acordo com especialistas. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 12 milhões de brasileiros vivem com a doença. No entanto, muitos casos podem ser evitados pela adoção de uma rotina saudável, mesmo quando há influência genética.

A professora do curso de Nutrição da Unopar (Universidade Norte do Paraná) Ana Cristina Pinesso Ribeiro explica que existem vários tipos da doença: pré-Diabetes, Diabetes Mellitus tipo 1, Diabetes Mellitus iipo 2 e Diabetes gestacional são os mais conhecidos. Quando não são controlados, todos podem trazer complicações à saúde. “A insulina é um hormônio que controla a glicose, presente em nossa corrente sanguínea. Em pessoas com Diabetes Mellitus Tipo 1, ocorre a elevação da glicose no sangue. Esse aumento acontece devido ao pâncreas produzir muito pouco ou não produzir a insulina. Os portadores da doença Tipo 2, possuem uma dificuldade na ação da insulina. Na maioria dos casos, o problema é ocasionado pela hereditariedade, obesidade ou sedentarismo, fazendo com que a insulina não trabalhe de forma adequada no organismo”, afirma.

A especialista comenta que manter os níveis de glicemia elevados pode trazer vários riscos à saúde, como propensão a doença renal, problemas de visão, doenças circulatórias e alterações na sensibilidade nos pés. “A doença pode levar a amputação de membros inferiores”, ressalta. A professora diz que é preciso atenção aos sintomas da doença para a busca de um tratamento o mais rápido possível. Os sintomas mais comuns são fome excessiva, perda de peso sem motivo aparente, fraqueza, fadiga, sede constante, vontade de urinar durante a noite, formigamento nos pés, feridas que demoram para cicatrizar, visão embaçada, entre outros.





Ribeiro lembra que o Diabetes tipo 2 é o mais frequente e pode ser evitado. A nutricionista explica que manter uma alimentação saudável, com controle de carboidratos, redução de doces e variedade em legumes, verduras e proteínas é uma boa estratégia. Ela aponta ainda que reduzir o peso corporal é uma boa solução para o controle da glicemia, em casos de pessoas obesas, mas ressalta que a alimentação saudável é uma dica essencial para todos. “As pessoas acabam associando de maneira indevida o elevado peso corporal à necessidade de uma alimentação saudável, mas é preciso destacar que todas as pessoas, tendo ou não obesidade ou Diabetes, precisam seguir uma dieta saudável, praticar atividades físicas para ter saúde a longo prazo, principalmente na terceira idade”, recomenda.





Por isso, a professora elenca cinco hábitos saudáveis essenciais para prevenir o Diabetes e manter a boa saúde, que podem ser adotados por qualquer pessoa no dia a dia:

1. Comer verduras, legumes e frutas todos os dias e ingerir proteínas em quantidade individualizada; controlar o consumo de ácidos graxos saturados, priorizando o consumo de carnes magras, leite desnatado e consumo mínimo de carnes processadas;





2. Reduzir a adição e consumo de sal, açúcares e gorduras;





3. Praticar exercícios físicos regularmente;





4. Cessar o hábito de fumar e de beber bebidas alcoólicas;





5. Manter o peso controlado.