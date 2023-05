Saiba sintomas de problemas renais, causa da morte de Palmirinha

Neto afirma que é comum o paciente desconhecer a causa do problema. "Não é infrequente a pessoa não saber que tem problema renal, passar mal e descobrir no pronto-socorro que vai precisar fazer diálise. É quase que uma rotina", afirma.

No caso da apresentadora de programas de culinária, a família não informou qual tipo da doença levou à complicação renal. Ela estava internada no hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde 11 de abril e morreu neste domingo (7).

DOENÇA RENAL CRÔNICA







A doença renal crônica acontece quando a pessoa tem menos de 60% da filtração dos rins. Os principais fatores de risco são diabetes, doenças familiares, obesidade e abuso de medicamentos como anti-inflamatórios. Em casos mais graves, em que os pacientes têm menos de 10% do funcionamento renal, o tratamento é feito com diálise e transplante.





Segundo José Moura, presidente da SBN (Sociedade Brasileira de Nefrologia), não há cura para a doença.

"O tratamento é focado em manter a pressão arterial controlada, dieta equilibrada com baixa ingestão de sal, manter controle adequado do peso e do açúcar no sangue e prática de atividade física", afirma.





O profissional indica que o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento da patologia, que precisa ser investigada em todos os pacientes com fatores de risco. "Esse rastreamento é feito a partir da dosagem da creatinina no sangue e do exame simples de urina", diz.