São confirmados mais 4.541 casos e sete óbitos pela Covid-19 no Paraná

O Paraná registrou mais 4.541 casos e sete mortes por coronavírus nesta segunda- feira (10). A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) informa que os casos são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.626.852 casos e 40.693 óbitos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (4.387) de 2022; dezembro (37), novembro (12), outubro (17), setembro (4), agosto (5), julho (4), junho (9), maio (6), abril (4), março (7) fevereiro (2) e janeiro (10) de 2021; e dezembro (13), novembro (12), outubro (6), setembro (2), agosto (1) julho (2) e junho (1) de 2020.





Entre os internados estão 56 pacientes com diagnóstico confirmado, todos em leitos SUS. Há outros 636 pacientes internados que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.





Os óbitos divulgados são de janeiro (2) de 2022; maio (2), abril (1), março (1) e janeiro (1) de 2021. No total são sete pacientes: duas mulheres e cinco homens, com idades que variam entre 4 e 85 anos. Eles residiam em Curitiba (4), Quedas do Iguaçu (1), Nova Londrina (1), Imbituva (1).

A Sesa está monitorando a situação epidemiológica do Paraná. Esse aumento repentino está diretamente ligado às festas de fim de ano, já que ouve maior circulação de pessoas em todo o Estado. A Sesa também registra 7.286 casos de não residentes no Estado – 224 pessoas morreram.

A Secretaria reforça que as medidas de prevenção como uso de máscaras, lavagem das mãos e uso do álcool em gel permanecem necessárias, juntamente com a continuidade da vacinação contra a Covid-19.