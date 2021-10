São Paulo ultrapassa EUA e Europa com 60% da população totalmente vacinada contra Covid

O estado de São Paulo chegou a 60% da população totalmente vacinada contra a Covid-19, superando o percentual de imunizados dos Estados Unidos e da Europa. Além disso, perto de 99% das pessoas com 18 anos ou mais receberam ao menos a primeira dose do imunizante contra o coronavírus.

Durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (6), o governador João Doria (PSDB) chamou a atenção para essa comparação.





"Segundo dados da plataforma Our World in Data, da universidade Oxford, da Inglaterra, que mede as taxas de vacinação em todo o mundo, o índice de 60% que São Paulo alcançou no dia de ontem supera os 55% dos Estados Unidos e os 52% da média geral dos 50 países do continente europeu", disse Doria.





Até agora, foram aplicadas no estado de São Paulo cerca de 65 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, sendo 36,8 milhões da primeira dose e 26,2 milhões da segunda. Aproximadamente 1,1 milhão de paulistas tomaram o imunizante de dose única e 734 mil já receberam a dose adicional.





O anúncio foi feito no Palácio dos Bandeirantes, na zona oeste de São Paulo. Durante o evento, o governador também tratou de medidas de contenção à disseminação do vírus.





Na ocasião, a enfermeira Monica Calazans, que em janeiro tornou-se a primeira brasileira a tomar a vacina contra a Covid-19 no país, e o secretário da Saúde Jean Gorinchteyn tomaram a dose adicional do imunizante. Calazans também foi a responsável por aplicar a vacina no governador João Doria, em maio deste ano.





A administração estadual também afirmou que, na última semana, 72% das cidades do estado, ou 467 municípios, não tiveram morte pela doença.





"O resultado reflete o impacto positivo do avanço da vacinação em São Paulo, que assumiu a liderança no ranking como o estado que mais vacina no Brasil", disse Doria.





O governador também anunciou que o estado bateu o recorde da administração das doses de reforço com o início da vacinação dos profissionais de saúde nesta segunda-feira (4).





Até então, apenas pessoas acima de 70 anos estavam recebendo o reforço. No mesmo dia, começou também a campanha para pessoas de 60 a 69 anos.





Para receber a vacina, o profissional deve ter completado o ciclo vacinal e ter tomado a última dose há pelo menos seis meses.





Foram registrados 4.595 pacientes internados, sendo 2.250 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 2.345 em enfermaria. São cerca de 150,2 mil óbitos pela doença no estado.