Saúde confirma dois casos de intoxicação por metanol no Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) e a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba confirmaram neste domingo (5) os dois primeiros casos de intoxicação por metanol em Curitiba, após ingestão de bebida alcoólica. São as primeiras confirmações do Paraná.





Os pacientes, dois homens, de 60 e 71 anos, residentes de Curitiba, consumiram bebida alcoólica destilada e permanecem internados em hospitais da capital.

A confirmação foi possível após análises laboratoriais de amostras de sangue, que identificaram concentração de metanol. Os exames estão sendo realizados pela Polícia Científica do Paraná, a partir de solicitação da Sesa, conforme protocolo estabelecido no Estado.





Cada caso é analisado individualmente pelas equipes médicas, que definem a conduta de tratamento conforme a gravidade do quadro. No caso do homem de 60 anos, que está com quadro grave, mas estável, foi indicada a administração do antídoto para intoxicação por metanol (o etanol farmacêutico). O Ministério da Saúde realizou o envio do medicamento neste sábado (4), diretamente ao serviço de saúde onde o paciente está internado.

O Estado possui ainda um caso em investigação de uma mulher de 31 anos, moradora de Foz do Iguaçu (Oeste), que aguarda resultado de exame laboratorial. A Sesa acompanha o caso em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu.





Neste domingo a Sesa também notificou ao Ministério da Saúde sobre mais um caso suspeito, de um homem de 36 anos residente de Curitiba que deu entrada em serviço de saúde da capital neste sábado (4) após ingestão de bebidas alcoólicas destiladas, com sintomas que indicam possível intoxicação por metanol. A amostra do paciente será enviada para análise.

"Os dois estão internados na capital e um deles já recebeu o esquema terapêutico com as ampolas do antídoto, o etanol farmacêutico, enviado pelo Ministério da Saúde. Nós ainda contamos com dois casos aguardando confirmação pela Polícia Científica", disse o secretário Beto Preto.





A Sesa reforça que qualquer suspeita de intoxicação deve ser comunicada imediatamente aos CiaTox (Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná), que orientam os serviços de saúde públicos e privados sobre o atendimento adequado.

A população deve redobrar a atenção quanto à procedência das bebidas alcoólicas e nunca utilizar produtos de origem desconhecida ou misturar substâncias impróprias para consumo, como álcool de posto. Em caso de ingestão seguida de sintomas como visão turva, tontura, náuseas, vômitos, falta de ar ou perda de consciência, é essencial buscar atendimento de emergência. Em Curitiba, a recomendação é procurar uma das oito UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) da cidade.





CASOS EM INVESTIGAÇÃO

De forma preventiva e articulada, a Sesa e a Sesp (Secretaria da Segurança Pública do Paraná) intensificaram as ações conjuntas de rastreamento da origem das bebidas e de orientação à população. A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está investigando todos os casos registrados no Estado, em parceria com a Polícia Científica.





Em Curitiba, equipes da PCPR e da Vigilância Sanitária realizaram uma vistoria no local onde o paciente de 60 anos teria adquirido a bebida. Foram apreendidas garrafas suspeitas, que estão sendo analisadas pela Polícia Científica.





Até o momento, a principal linha de investigação aponta que o próprio paciente possa ter misturado álcool combustível (etanol automotivo) à bebida que consumiu, o que teria provocado a intoxicação. Não há indícios de circulação de bebidas adulteradas no comércio, mas a PCPR segue apurando todas as possibilidades e eventuais pontos de venda irregulares.

