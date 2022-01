Saúde registra mais 61 casos de dengue no Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) publicou nesta terça-feira (11) o boletim semanal da dengue, que registrou 61 casos a mais que o informe anterior. No total são 613 casos confirmados, o Paraná ainda não registra óbitos pela doença e foram descartados 1.015 casos nesta semana.

Os dados são do 20º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Até o momento, 298 municípios registraram notificações de dengue e 109 confirmaram a doença, sendo 79 com casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência.





Segundo informações do boletim, há risco climático alto para proliferação do vetor transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya nas regiões litorânea e Noroeste, por isso é importante que a população esteja atenta na eliminação de focos do mosquito.