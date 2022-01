Saúde registra mais 7.611 casos e três óbitos pela Covid-19 no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (8) mais 7.611 casos confirmados e três mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.619.284 casos confirmados e 40.688 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (7.233) de 2022, dezembro (249), novembro (14), outubro (10), setembro (9), agosto (16), julho (3), junho (2), maio (2), abril (1), fevereiro (1) e janeiro (17) de 2021 e dezembro (10), novembro (29), outubro (7), setembro (5), agosto (2) e julho (1) de 2020.





Os óbitos divulgados nesta data são de janeiro (3) de 2022.





MONITORAMENTO – A Sesa está monitorando a situação epidemiológica do Paraná e o crescimento no número de casos diários divulgados pela pasta. Neste momento, o aumento está diretamente ligado com a maior circulação de pessoas em todo o Estado, devido as festividades de fim de ano.

Além disso, deve-se considerar um atraso no envio de amostras para os laboratórios credenciados do Estado como o Laboratório Central do Paraná (Lacen/PR) e Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) na última semana, também relacionado com os recessos e feriados.





A secretaria reforça que as medidas de prevenção como uso de máscaras, lavagem das mãos e uso do álcool em gel permanecem sendo necessárias, juntamente com a continuidade da vacinação contra a Covid-19.





INTERNADOS – 53 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (17 em UTI e 36 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).





Há outros 581 pacientes internados, 202 em leitos UTI e 379 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.





ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais três pacientes. Uma mulher e dois homens, com idades que variam de 61 e 82 anos. Os óbitos ocorreram entre 4 e 6 de janeiro de 2022.





A SESA registra morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Sarandi, Londrina e Jacarezinho.





FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 7.097 casos de residentes de fora do Estado, 224 pessoas foram a óbito.