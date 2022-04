Secretaria da mulher de Londrina transmite live sobre Infecção do Trato Reprodutivo

Nesta quarta-feira (27), às 14h, a SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) de Londrina, por meio do COM (Centro de Oficinas para Mulheres), vai transmitir uma live sobre Infecção do Trato Reprodutivo, com Márcia Canário, doutora em Enfermagem pela UEL (Universidade Estadual de Londrina). A transmissão será via Instagram da SMPM, @sec.mulher.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A live será a primeira ação da parceria realizada entre a SMPM e IFPR (Instituto Federal do Paraná), por meio do projeto de extensão “365 dias Promovendo Saúde e Cuidados”, do IFPR. A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, explicou que um dos focos de atenção do Centro de Oficinas diz respeito às palestras educativas na área da Saúde da Mulher. “O COM sempre convida profissionais da área da saúde para esclarecer determinados assuntos e este tema é uma solicitação recorrente das mulheres atendidas pela secretaria. Percebemos que há muitas queixas, quando baixa a imunidade, de infecções oportunistas, incluindo as relacionadas ao trato reprodutivo”, contou.

Continua depois da publicidade





Na transmissão, a enfermeira vai falar sobre o perfil epidemiológico das infecções do trato reprodutivo e fatores de riscos, com foco na candidíase e vaginose bacteriana. “Essas infecções são frequentes na população feminina e fazem parte da microbiota natural, porém quando ocorre um desequilíbrio no PH vaginal, a infecção se manifesta, seja por fungo, como a cândida, ou bactéria, como a vaginose, por isso a importância de falar sobre o tema”, esclareceu Márcia Canário.