Secretaria da Saúde de Londrina faz leilão de produtos a partir de R$ 100

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina está com processo licitatório aberto para leilão de bens que estão sem uso, danificados, pouco aproveitáveis ou para sucata, com valor máximo total de R$ 374.500,00. O certame reúne 96 lotes, dos quais 51 são de veículos e o restante contém sucatas que incluem mobiliário, equipamentos, entre outros materiais.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Os objetos possuem valores que vão de R$ 100 até R$ 20 mil. A maior parte dos itens está alocado no antigo barracão do IBC (Instituto Brasileiro do Café), na zona oeste. O restante está na Diretoria de Logística e Manutenção em Saúde, na Rua Amapá 700, região central.





Publicidade

O leilão irá acontecer no dia 11 de setembro, às 9h, diretamente no site do leiloeiro oficial credenciado, onde os interessados poderão dar lances. No mesmo endereço eletrônico, já é possível conferir todos os lotes disponibilizados para o leilão.





Antecedendo o leilão, os interessados poderão realizar visita para exame e identificação dos lotes nos dias 9 e 10 de setembro, pela manhã, das 9h às 11h30, e à tarde, das 13h30 às 16h30. Os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50, 51, 52, 87 e 92 estão na Diretoria de Logística e Manutenção em Saúde e o restante no antigo barracão do IBC.

Publicidade





Itens





Entres os veículos disponibilizado para leilão, há utilitários e de passeio, como carros e kombis. Já os itens de sucata e materiais sem uso são variados, contendo, por exemplo, aparelho de ar-condicionado, cadeiras odontológicas, máquina de lavar, estantes e prateleiras de aço, impressora, gerador, entre outros.





Segundo o diretor de Logística e Manutenção em Saúde, Patrick Fernando da Silva, os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo ao Município de Londrina ou ao leiloeiro oficial qualquer responsabilidade quanto a defeitos, vícios ocultos, consertos, taxas ou impostos.





“Além disso, todas as providências e logística relativas à retirada e transporte dos bens arrematados são de responsabilidade do comprador, não sendo aceitas reclamações ou desistências decorrentes de omissão no exame e vistoria dos bens colocados em leilão”, esclareceu.





Mais detalhes sobre o processo licitatório podem ser obtidos no Portal de Licitações da Prefeitura ou no Sistema Eletrônico de Informações, onde constam os documentos e anexos na íntegra. O aviso da licitação foi publicado na edição n° 5.560, do Jornal Oficial do Município.