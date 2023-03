Vacina bivalente contra Covid-19 é liberada para idosos a partir de 65 anos em Londrina

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) liberou ontem (9) a vacina bivalente contra Covid-19 para idosos a partir 65 anos pela. De acordo com a SMS, há cerca de 16 mil idosos entre 65 e 69 anos que a partir de agora podem agendar a vacinação. O agendamento deve ser feito no Portal da Prefeitura, através deste link.





Após o agendamento da aplicação no portal da Prefeitura, é necessário imprimir o comprovante com o QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto. Para aqueles que agendaram a vacinação, mas porventura não puderem comparecer, há um botão de cancelamento que pode ser acessado na mesma página do agendamento.

O mutirão de vacinação deste sábado (11) ocorrerá em cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 8h às 18h. São elas: Ouro Branco (sul), Armindo Guazzi (leste), Alvorada (oeste), Parigot (norte), e Guanabara (centro). Ao todo, a Prefeitura ofertou 3.800 vagas, das quais ainda restam cerca de 1.600 vagas.