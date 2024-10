Sociedades médicas relatam complicações e mortes causadas por hormônios manipulados

O uso de hormônios manipulados teria levado a duas mortes e a um total de 257 complicações médicas, segundo levantamento da plataforma Vigicom Hormônios, criada pela SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia).







As mais afetadas são as mulheres (63%) e, em 45,9% do total de casos, os hormônios foram usados para fins estéticos, o que é proibido por uma resolução do CFM (Conselho Federal de Medicina). A SBEM chama os números de "alarmantes".





Os dados foram compilados a partir de agosto. Os relatos são feitos por denúncias de médicos e consideram episódios retroativos, que podem ter acontecido no último ano.





Segundo a plataforma, a morte por infarto agudo do miocárdio foi provocada por um implante de testosterona em um homem. A causa do segundo óbito foi tromboembolismo pulmonar pelo uso de implantes e adesivos com o mesmo hormônio, mas em uma mulher.





Não à toa, a testosterona ocupa o topo da lista no total de complicações no período, representando 54,4% dos casos. Nos últimos anos, o hormônio passou a ser receitado a mulheres jovens para ganho de massa muscular, melhora na disposição e ganho de libido sexual - as chamadas "reposições hormonais".





Apesar disso, médicos afirmam que não existem doses baixas de testosterona em mulheres antes da menopausa. Representantes da sociedades médicas só o recomendam na menopausa, no chamado "desejo sexual hipoativo".





O diagnóstico é feito após a exclusão de hipóteses como a falta de desejo sexual na parceira ou parceiro, além de exames de sangue.





Apesar disso, o uso é controlado e em doses menores em relação aos implantes produzidos em farmácias de manipulação e que não contam com supervisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), afirmam especialistas.





Entre os homens, a testosterona também tem sido usada para melhorar o desempenho atlético, ganho acelerado de massa muscular e também perda de gordura. Mas pode provocar o efeito reverso e impedir que o organismo masculino produza hormônio naturalmente. As consequências vão de impotência à quadros de depressão.





Entre os pacientes que os utilizaram, 20,3% necessitaram de internação hospitalar e 5,1% precisaram de cuidados intensivos em UTI.