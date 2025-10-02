'Sono é sobrevivência', diz dentista de Londrina, que lança livro neste sábado

O dentista de Londrina Félix Ribeiro lançará neste sábado (4), no Shopping Aurora (Zona Sul), a versão física do livro “Memórias de um travesseiro”, que destaca a importância de uma boa noite de sono para a saúde humana. Além de dicas práticas, a obra busca desmistificar crenças populares e alertar para os riscos da apneia do sono, um distúrbio que pode causar problemas sérios quando não tratado corretamente.





Ribeiro, que atua há 48 anos na odontologia, decidiu se aprofundar na área do sono após vivências pessoais e familiares. Segundo ele, entender o sono é essencial para compreender o funcionamento do corpo.

“O nosso corpo tem um relógio biológico no cérebro que se chama centro supraquiasmático e, através da retina, se tiver uma luz, ela capta e envia para o cérebro, que entende que ainda não é noite e não produz a melatonina. Por isso as pessoas demoram para dormir”, explica.





Caso marcante na infância





De acordo com ele, quando o corpo não descansa à noite, com o passar do tempo começam a surgir diversas comorbidades, algumas delas, inclusive, silenciosas. Ribeiro lembra de um caso marcante na infância, que também foi abordado no livro.





“Um dos meus primos fazia xixi na cama. Para ele era muito constrangedor, porque os outros primos riam. Hoje, depois de estudar apneia do sono, percebo que ele era um respirador bucal. A gente nem sabia o que era isso na época. O respirador bucal tem dificuldade de controlar a diurese noturna”, conta. O primo também tinha uma inclinação esquelética que o deixava corcunda. “O respirador bucal vai desenvolvendo outros distúrbios do sono, porque a qualidade ao dormir não é a mesma. Ele morreu em decorrência da diabetes com 48 anos”, diz, salientando que alguns tipos da doença podem ter relação com a apneia.





Experiência pessoal e outra perda familiar





Além das histórias da família - que envolvem roncos, dificuldades de aprendizado e hábitos de sono - o dentista compartilha experiências pessoais. Ele conta que, já adulto, uma mudança na sua rotina profissional resultou em má alimentação e ganho de peso, o que desencadeou apneia do sono.





“Comecei a ter hipertensão e fui levado às pressas para um hospital de Curitiba com um início de infarto. Fiquei três dias na UTI [Unidade de Tratamento Intensivo]. Depois fui saber que tudo aquilo foi resultado da apneia do sono e busquei tratamento”, relembra.





Um mês depois, um novo acontecimento marcou a vida do profissional. Sua irmã, técnica de enfermagem, faleceu após anos de "noites mal dormidas" em plantões. “Ela era muito solícita, cuidava dos pacientes e dos familiares, mas passava noites em claro. Isso afetou profundamente a saúde dela. Foi nesse momento que decidi estudar mais sobre a apneia do sono”, afirma.





Especialização





Ribeiro se especializou na área, fez vários cursos e, em 2024, concluiu uma pós-graduação em odontologia do sono no Rio Grande do Sul. A escolha, segundo ele, não foi por acaso. Poucos dentistas se dedicam a esse campo no Brasil.





“É uma área nova. Poucos entendem a relação do dentista com o sono. Mas a apneia está ligada, primeiramente, ao gênero, à idade e também ao sobrepeso. Quando a gente engorda, todos os membros engordam também, inclusive a língua, que está ligada à respiração”, diz, explicando que cerca de 60% dos homens com 60 anos ou mais têm apneia do sono.





O especialista também destaca o ronco como um problema social relevante, sendo a terceira maior causa de separação de casais. “O ronco pode ser o prenúncio de uma apneia ou pode estar camuflando uma apneia já instalada. Toda pessoa com apneia ronca, mas nem todo roncador tem apneia". Ele recomenda a realização de exames do sono para identificar o problema corretamente.





Mitos combatidos no livro





Entre os mitos combatidos no livro está o famoso ditado “Deus ajuda quem cedo madruga”. “É um mito. O que importa é dormir bem. Se você dormir cedo, pode madrugar, mas não pode amanhecer o dia cansado”, afirma. Uma das dicas práticas é observar o horário natural de despertar aos fins de semana. “Se você acorda horas depois do habitual, isso indica que não está dormindo bem durante a semana”, orienta.



