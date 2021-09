Telemedicina cresce como alternativa na saúde

O isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, impulsionou a telemedicina. Como esse tipo de serviço foi autorizado de maneira emergencial durante a crise, os pacientes passaram a ter a opção de consultas remotas. Diversos serviços passaram a operar de maneira remota durante a crise sanitária. Essa nova forma de atuar abriu espaços antes subocupados e que agora se estabelecem como alternativa viável para o atendimento aos pacientes.

Continua depois da publicidade





A telemedicina foi sancionada em abril de 2020, com caráter emergencial, através da lei 13.989/20. Ela fica autorizada durante a crise ocasionada pela Covid-19 e segue padrões normativos e éticos usados no atendimento presencial. A regulamentação futura da telemedicina deve ser feita pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) após a crise do coronavírus.

Continua depois da publicidade





Tanto o sistema de saúde público, como o privado, têm usado a telemedicina. São várias formas de alcançar o paciente, com videochamadas através do WhatsApp ou outros aplicativos e até ligações telefônicas. O importante é ter o contato com o paciente, sem os riscos do atendimento presencial. Muitos pacientes aprovam a nova forma de se conectar com os médicos. Assim, poupam deslocamentos desnecessários e tiram dúvidas que, na maioria das vezes, são solucionadas por telemedicina.





A AsQ fez um levantamento que apontou que, de quase 100 mil teleconsultas realizadas, por volta de 90% dos pacientes afirmaram que usariam esse tipo de serviço novamente. Quase 85% deixaram de ir ao atendimento presencial por se satisfazerem com o serviço de telemedicina. Esse tipo de consulta soluciona problemas de saúde de baixa e até média complexidade.

Continua depois da publicidade





É importante, porém, a segurança dos dados nos atendimentos de telemedicina. O certificado digital A1 pode ser um facilitador, já que garante a autenticidade de operações feitas online. A certificação digital faz com que os arquivos que circulam não corram risco de ser, por exemplo, corrompidos ou até extraviados. Com o avanço dessa tecnologia, será possível, no futuro, o encaminhamento de documentos de saúde com mais segurança e praticidade, como no envio de resultados de exames de um paciente diretamente para o médico – um sistema que integra serviços de saúde facilita a comunicação.





Com o avanço e a aprovação da telemedicina, é preciso que os serviços possam facilitar a vida dos pacientes. Porém os pacientes precisam ficar atentos e, em situações de emergência, recorrer ao atendimento presencial ou pronto-socorro quando necessário. O isolamento social fez com que a telemedicina alcançasse novos espaços e tem tudo para se tornar uma presença constante no futuro de muitos pacientes.