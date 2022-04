UBS do Ouro Branco em Londrina vai vacinar sem agendamento contra gripe e sarampo no sábado

Já a Campanha de Vacinação contra a Gripe é voltada, nesta etapa, para os idosos a partir de 60 anos, trabalhadores e profissionais de saúde. O imunizante ofertado pelo SUS (Sistema Único de Saúde) é trivalente, que protege contra as três cepas do vírus que tiveram maior circulação recentemente e são da linhagem H1N1, H3N2 Darwin e B/Victoria. Ela é contraindicada para crianças menores de seis meses de idade e pessoas com história de anafilaxia grave a doses anteriores.

Covid-19

No sábado (9), a vacinação contra a Covid-19 irá acontecer no Centro de Imunização da Zona Norte e UBS do Jardim do Sol, para adultos e crianças, mediante agendamento prévio. Os horários devem ser agendados no portal da prefeitura. Além disso, neste mesmo dia, das 8h às 17h, a UBS do Cabo Frio estará vacinando, contra a Covid-19, sem agendamento as crianças e os adolescentes entre cinco e 17 anos.

Neste ano, a vacina contra a gripe pode ser aplicada junto com o imunizante contra a Covid-19, na população acima de 12 anos. Contudo, as pessoas que positivaram para a Covid-19 devem esperar quatro semanas, a contar do início dos sintomas ou da confirmação do diagnóstico, para serem vacinadas contra a gripe.