UBS Itapoã, na Zona Sul de Londrina, está fechada para obras; Biblioteca atende usuários

Localizada na Zona Sul de Londrina, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Itapoã está fechada para reforma. Por causa das obras, que devem durar seis meses, os serviços foram transferidos para o prédio da Biblioteca da Zona Sul (Eugênia Monfranati), que fica na avenida Guilherme de Almeida, 2.260, Parque Ouro Branco. O funcionamento no endereço provisório começou nesta segunda-feira (8) e os atendimentos permanecem os mesmos, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.





A Secretaria Municipal de Saúde informou que todos os serviços ofertados continuarão sendo disponibilizados no novo endereço, exceto a vacinação, que passará a ser aplicada na UBS PIND (Parque das Indústrias), e os curativos – realizados em qualquer outra UBS da região sul. Já os atendimentos de odontologia serão realizados na UBS do Jardim Piza.





Pacote de serviços





Segundo a prefeitura, as melhorias custarão R$ 579.799,98 e serão usados recursos próprios. A empresa contratada para a execução das atividades foi a Antonini Engenharia LTDA, selecionada via processo licitatório. A expectativa é que a ordem de serviço seja assinada ainda nesta segunda-feira e, com isso, as obras comecem.





O prazo de conclusão é de seis meses e o pacote de serviços consiste em pintura, troca de piso e revestimento, melhorias no telhado, instalação de piso tátil e calçadas, substituição de louças sanitárias, adequações em rede lógica e de instalações elétricas, além de nova iluminação e sinalização da unidade, implantação de guarda-corpo e corrimão, troca de vidros e esquadrias metálicas, entre outros.





Segundo a gerente regional de UBS – Seção Rural da Diretoria de Atendimento Primário à Saúde (DAPS), em exercício na setorial Sul, Vânia Cristina da Silva Alcântara, esta unidade não recebia reforma desde 2016. Entre os principais problemas no espaço estão infiltrações no prédio, calhas com defeito, além de necessidade de recomposição em telhados, paredes, pinturas, mobiliário e outros componentes estruturais.

“Este trabalho qualificará o espaço para os pacientes e toda população atendida, bem como para as equipes de saúde e demais profissionais que lá atuam, contando com um local adequado para prestar assistência de qualidade”, frisou.

Em 1998





Implantada em 1998, o Centro de Saúde Municipal W.K Kellogg (UBS Itapoã) tem área construída de 391,47 m² e fica localizada na rua Benedito José Theodoro, 258, próxima ao antigo Pavilon. Presta serviços em Enfermagem, Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e Odontologia Geral.

Conta com 38 profissionais, ao todo, e os atendimentos contemplam diversos bairros, tendo como abrangência os jardins Cristal, Franciscato 1 e 2, Itapoã, Jatobá, Novo Perobal, Santa Joana, Piazentim, Parque Residencial Campos Elíseos, Conjunto Habitacional São Lourenço, Assentamento São Marcos.





