UBS Lerroville de Londrina retorna atendimentos nesta segunda-feira

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do distrito de Lerroville em Londrina volta a atender a população a partir das 7h da segunda-feira (29), após a conclusão das obras de reforma.



A UBS recebeu melhorias no telhado, que foi totalmente trocado, pois estava danificado causando infiltrações e goteiras em diversas salas de atendimento. Também passou por uma adequação do piso, que foi inteiramente substituído, assim como aconteceu com os azulejos do local.

Os banheiros receberam novas louças sanitárias e espelhos e um deles foi adaptado para pessoas com deficiência.

Foi feita a pintura interna e externa; e a substituição de vidros quebrados, dos rufos e calhas, das portas da unidade e das esquadrias. As instalações elétrica e hidráulica foram reparadas e foram instaladas luminárias de LED para garantir mais iluminação no local.

As bancadas, os armários e a comunicação visual da UBS também foram todos trocados por novos. Nas salas de atendimento foram instalados ventiladores e aparelhos de ar condicionado.

A calçada do entorno foi recuperada pela Prefeitura de Londrina e foi construída uma rampa de acesso com corrimão à unidade. Outra novidade foi a construção de um abrigo para os resíduos.

Ao todo, a Prefeitura de Londrina aplicou aproximadamente R$400 mil nesta reforma. O dinheiro advém de uma parceria com a SESA (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) e a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, em que a contrapartida estadual foi de R$ 150 mil.

O local estava em obras desde 2018, visto que a execução das melhorias precisou ser interrompida pelo descumprimento dos deveres por parte das empresas responsáveis, situação que gerou o rompimento contratual.

A construtora que finalizou os serviços foi a N. Ferreira dos Santos, em 29 de julho deste ano. Durante as obras, a população foi atendida na ADECOL (Associação Desenvolvimento Comunitário de Lerroville), localizada na Rodovia Antônio Fernandes Sobrinho, 700, no mesmo distrito.

A unidade fica na Rua Santos, 181, esquina com a Rua Presidente Castelo Branco, e a última vez que ela passou por uma grande reforma foi em 2000, ou seja, a 22 anos atrás.



ATENDIMENTOS



A UBS de Lerroville atende cerca de 5.000 pessoas residentes no distrito. Para isso, o serviço conta com uma equipe de ACS (Agentes Comunitários de Saúde) e 19 profissionais de saúde, que atendem a população nos serviços de enfermagem, odontologia, fisioterapia, clínica-médica, de vacinação, inalação, pré-natal e puerpério, além daqueles necessários em casos de emergência e urgências, o que é um diferencial da unidade com relação às UBSs da zona urbana.

Como a UBS de Lerroville fica longe dos hospitais, ela serve de apoio para a população nos casos urgentes. Ela funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 17h.





