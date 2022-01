UEL e Prefeitura de Londrina fecham parceria para atender pessoas com sintomas leves de Covid-19

Um grupo de nove estudantes bolsistas e mais dois orientadores da área de saúde iniciaram nesta semana o trabalho de agendamento de pacientes assintomáticos de Covid-19, que necessitam de consultas para obtenção de atestado médico e orientações para o tratamento da doença.



O agendamento é feito por bolsistas da UEL (Universidade Estadual de Londrina), que marcam as consultas online com médicos da Rede Municipal de Saúde, os agendamentos ajudem no desafogamento dos serviços de saúde que estão sendo impactados com o aumento dos casos da doença nas últimas semanas.

O serviço está disponível para pessoas assintomáticas ou com quadros leves, residentes em Londrina, com atendimento pelo número 0800-400-1234.





Segundo a Pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade, professora Mara Solange Gomes Dellaroza, a Prefeitura de Londrina procurou a UEL na semana passada interessada em estabelecer parceria para agilizar o agendamento das consultas em telemedicina. Esta parceria foi possível porque a universidade mantém desde 2020 um projeto de extensão que realiza a orientação para comunidade via telefone.





De acordo com a Pró-reitora, o atendimento acontece das 8h às 18h. Os bolsistas atuam no prédio do Labesc, no Campus da UEL, divididos em duas equipes – seis pessoas pela manhã e outros cinco no período da tarde. Após a equipe do Disque Coronavírus concluir a etapa de triagem e agendamento, o médico da Secretaria Municipal de Saúde realiza a consulta online com o paciente, no dia e horário marcados. A teleconsulta é feita por quatro médicos da rede municipal.



No caso de pessoas que já fizeram os exames, com sintomas intensos (febre alta, falta de ar, cansaço), a recomendação é comparecer em uma das quatro unidades de referência para quadros respiratórios – UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Guanabara, Chefe Newton e Vila Casoni, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sabará, que funciona todos os dias (24 horas).