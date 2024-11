Uma a cada dez mortes no Brasil pode ser atribuída ao consumo de ultraprocessados, diz Fiocruz

A cada 10 mortes no Brasil, 1 pode ser atribuída ao consumo de produtos ultraprocessados, gerando um impacto econômico da ordem de R$ 10,4 bilhões por ano ao país, de acordo com estudo nacional inédito divulgado nesta quinta-feira (21) pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).



O levantamento indica que a alimentação com itens como refrigerante, macarrão instantâneo e bolacha recheada provoca 57 mil mortes por ano, o que equivale a 10,5% de todos os óbitos registrados em 2019 ou seis mortes por hora.



Para o pesquisador Eduardo Nilson, da Fiocruz Brasília e do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens) da USP (Universidade de São Paulo), autor do trabalho, os números são impactantes, mas podem ser considerados conservadores.



"São [valores] subestimados, focados apenas nas doenças com estudos mais robustos em evidências científicas com relação aos ultraprocessados. Com mais dados [de outras comorbidades], porém, o custo com certeza seria bem maior ", afirma Nilson.



O material foi elaborado a pedido da ACT Promoção da Saúde, organização não governamental que atua em prol de políticas públicas na área.



A proposta é mostrar como o consumo desses itens ricos em sal, açúcar e gorduras saturadas são danosos à saúde e consequentemente afetam a economia, gerando despesas que correspondem, por exemplo, ao dobro do investimento anual do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ou 300 vezes o orçamento do programa Cozinhas Solidárias.



Os cálculos tiveram como base dados hospitalares, ambulatoriais e de farmácia de pacientes adultos homens (entre 20 e 65 anos) e mulheres (entre 20 e 60 anos) atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). As prevalências de obesidade, diabetes e hipertensão foram obtidas a partir da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, assumindo-se que o consumo de 2017 e 2018 tenham sido iguais aos daquele ano.



Já as informações sobre mortes foram extraídas do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM/SUS) do Ministério da Saúde e da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2017.



Do custo total estimado pelo estudo, R$ 933,5 milhões são gastos diretos do SUS com hospitais, ambulatórios e medicamentos em casos de obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão, por ano.



Embora muitas outras doenças possam ser provocadas e agravadas pelo consumo de ultraprocessados, essas três foram escolhidas para análise por serem as enfermidades crônicas mais prevalentes no país e, ainda, por já terem uma ampla base de estudos prévios que comprovam sua relação com o consumo desses produtos.



Outros gastos de R$ 263,2 milhões ao ano destacados no levantamento são relativos a custos previdenciários (aposentadoria precoce e licenças médicas) e por absenteísmo (internações e licenças médicas).



Intitulado Estimação dos custos da mortalidade prematura por todas as causas atribuíveis ao consumo de produtos alimentícios ultraprocessados no Brasil, o documento calcula, por fim, os gastos indiretos causados pela saída do mercado de trabalho de pessoas em idade produtiva. A análise indica uma perda de R$ 9,2 bilhões em razão de mortes precoces.



Em sete unidades da federação, a proporção de mortes por consumo de ultraprocessados foi maior que a média nacional: Rio Grande do Sul (13%), Santa Catarina (12,5%), São Paulo (12,3%), Distrito Federal (11,7%), Amapá (11,1%), Rio de Janeiro (10,9%) e Paraná (10,7%).



Segundo o autor, os resultados podem ser justificados, primeiro, pela distribuição populacional -há mais pessoas vivendo nesses locais, como São Paulo. Depois, por fatores como maior renda regional ou pela presença, na microescala das cidades e periferias, de desertos alimentares (áreas com acesso limitado a alimentos in natura ou pouco processados nutritivos e baratos).



No que se refere a gênero, os indicadores sobre hospitalização e uso de remédios entre mulheres são três vezes maiores que os masculinos, demonstrando, de acordo com Nilson, que elas buscam mais por tratamento e diagnóstico do que eles.



O quadro se reflete na mortalidade, uma vez que os custos com a perda da vida dos homens alcançam R$ 6,6 bilhões, ante os gastos de R$ 2,6 bilhões gerados pela morte prematura das mulheres.