Unioeste e HU recebem R$ 6 milhões para obras

A secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Lygia Lumina Pupatto, assinou na manhã desta quarta-feira (29) dois convênios de repasses de recursos para a Unioeste - um para reformas no Hospital Universitário e outro para obras nos campi da universidade, num total de quase R$ 6 milhões. "As demandas e solicitações que o reitor da Unioeste nos apresenta são atendidas com a certeza e tranquilidade de que os recursos serão bem empregados", disse Lygia.

Entre as melhorias previstas no hospital, que contam com recursos na ordem de R$ 2.500.000,00 estão as reformas no Centro Cirúrgico, nas alas de internação, nos laboratórios e na farmácia, além de aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico, para a UTI e Centro de Imagens, camas e berços.

Os recursos para os campi totalizam R$ 3.429.705,00 e serão empregados na construção da terceira etapa do Centro de Ciências no Campus de Cascavel. No Campus de Toledo será construído o prédio do setor administrativo, ampliação e adequada a rede elétrica externa. Para o Campus de Francisco Beltrão serão destinados recursos para a construção da primeira etapa do bloco V e no Campus de Marechal Cândido Rondon será construída a segunda etapa do prédio do bloco 2. O maior número de investimento acontecerá no Campus de Foz do Iguaçu, onde estão previstos a reforma da biblioteca, a adequação e ampliação da rede elétrica e aquisição de equipamentos. Somadas as obras nos cinco campi, a Unioeste terá a ampliação de 9.838,16 metros quadrados.