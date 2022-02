Universidade oferece atendimento gratuito com orientações sobre atividades físicas para asmáticos

O curso de Fisioterapia da Unopar (Universidade Norte do Paraná), através do doutorado em Ciência da Reabilitação, está ofertando gratuitamente orientações para os adultos asmáticos que desejam iniciar uma atividade física.



Antes de iniciar no programa, o paciente passa por uma avaliação individual de saúde que contempla testes de função pulmonar, capacidade de exercício, qualidade de sono e nível de atividade física.

O coordenador do curso, André Gil, explica que o programa possui dois núcleos 100% on-line, um com orientação individual semanal e outro com aulas gravadas, onde o paciente irá passar por reavaliações físicas a cada três meses.







“O objetivo deste projeto é incentivar a realização de atividade física nas pessoas que sofrem com a asma, ajudando o paciente a controlar o problema respiratório e consequentemente aumentando a qualidade de vida dos asmáticos”, explica o docente.





Para participar do projeto da universidade os interessados devem ter mais de 18 anos e mandar uma mensagem de whatsapp para o telefone (43) 9 9964-6480, onde será possível agendar o dia e horário para a realização dos testes físicos necessários para iniciar no programa.