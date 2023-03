UPA do Sabará em Londrina passa a atender apenas casos de dengue

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Sabará, na zona oeste de Londrina, passará a concentrar todos os atendimentos de suspeitas e casos de dengue a partir das 7h desta quarta-feira (29). A medida adotada pela Secretaria Municipal de Saúde é uma tentativa de agilizar as consultas médicas em razão do aumento de notificações da doença na últimas semanas em Londrina.





De acordo com a secretaria de Saúde, os casos confirmados de dengue no município saltaram de 399 em fevereiro para 1.475 mil até esta terça-feira (28). As notificações da doença na cidade já são 8.885. E o primeiro óbito por dengue em 2023 foi confirmado após a morte de um homem de 93 anos no dia 6 de março. Estes números têm sobrecarregado a rede pública de saúde.

Na segunda-feira (27), a UPA do Sabará registrou 762 atendimentos, mais que o dobro da média diária, que é de 350. Na UPA do Jardim do Sol, também na região oeste, foram atendidas 680 pessoas, diante de uma média de 300. No PAI (Pronto Atendimento Infantil), foram mais de 500 atendimentos, dobrando a média diária.





"É uma forma de proporcionar um atendimento de maior qualidade e mais conforto aos pacientes e separando a nossa rede de urgência vamos desafogar as demais unidades para as outras demandas da população", afirmou o secretário de Saúde, Felippe Machado. "Todas as nossas unidades estão com escalas médicas completas e no Sabará a escala terá oito médicos até a 1h da madrugada e depois com cinco profissionais até às 07h". A UPA do Sabará vai ganhar a estrutura de duas tendas, para agilizar o atendimento, com triagem e também para abrigar os acompanhantes dos pacientes.





