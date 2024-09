Vacina para gestantes contra bronquiolite chega ao Brasil e pode custar R$ 1760

A Pfizer começou a distribuir na última quarta (18) para os centros privados de vacinação o imunizante Abrysvo contra o VSR (vírus sincicial respiratório), principal agente causador de bronquiolite em bebês de até seis meses. A vacina é a única aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), até o momento, que é indicada para a imunização de gestantes e, consequentemente, de bebês.

Mulheres grávidas devem receber uma única dose entre a 24ª e 36ª semana de gestação para ter resposta imune contra infecções respiratórias causadas por VSR nos bebês até 6 meses de idade. Os anticorpos produzidos pelas mães chegam até o bebê por meio da placenta.

O imunizante Abrysvo oferece proteção de 82% a bebês de até três meses de idade contra infecções graves. A proteção cai para 69% entre três e seis meses de idade, nível que ainda é considerado bom para impedir a infecção com hospitalização.



"Quando a mãe recebe a vacina, os anticorpos produzidos por ela atravessam a placenta, fortalecendo o organismo do bebê, cujo sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Essa estratégia representa um grande avanço na proteção contra o VSR, um vírus capaz de impactar profundamente as famílias", diz a diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro.

O laboratório afirma que "solicitou à Conitec [Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde], em julho, a inclusão de Abrysvo no Programa Nacional de Imunizações (PNI), para aplicação nos postos de saúde. Neste momento, esse pedido está sob análise do Ministério da Saúde".



No site do Grupo Fleury, que oferece serviço de vacinação, uma dose da vacina custa R$ 1760. Já no site da Beep Saúde, uma dose pode ser comprada a partir de R$ 1720.

Uma outra vacina, a Arexvy, do laboratório GSK (GlaxoSmithKline), também foi aprovada pela Anvisa, porém ela é recomendada para pessoas com mais de 60 anos. No site do Fleury, o imunizante para a população com mais de 60 anos custa R$ 1726 a dose. Na Beep Saúde, a vacina é vendida por R$ 1520.



Já o imunizante da Pfizer, pode ser aplicado em indivíduos com mais de 18 anos. Gestantes, mesmo aquelas que ainda não completaram 18 anos, também podem receber o fármaco.



Além das vacinas, existem dois anticorpos monoclonais aprovados contra a infecção no Brasil: o Synagis (palivizumabe) ou o Beyforus (nirsevimabe). O primeiro já está disponível no SUS para bebês com maior risco para formas graves da infecção. O nirsevimabe, também indicado para os pequenos, não está acessível de forma gratuita.