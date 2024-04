Vacinação contra a dengue será ampliada para outros 101 municípios no Paraná

O Ministério da Saúde anunciou na quinta-feira (25) a ampliação da vacinação contra a dengue para mais 625 municípios, das quais 101 no Paraná. As localidades são da 1ª Regional de Saúde de Paranaguá (Litoral, sete municípios), 10ª RS de Cascavel (Oeste, 25 municípios), 12ª RS de Umuarama (Noroeste, 21 municípios), 15ª RS de Maringá (Noroeste, 30 municípios) e 20ª RS de Toledo (Oeste, 18 municípios). O público-alvo para a imunização é de crianças de 10 a 14 anos.





Para que tais regiões sejam atendidas, o governo federal divulgou a Nota Técnica nº 47/2024 do Ministério da Saúde com uma nova pauta de distribuição dos imunizantes da dengue. Conforme o documento, serão distribuídas mais 986.548 doses, 166.740 para o Paraná. Para iniciar a vacinação nestas novas regiões, serão disponibilizadas 153.221 vacinas, além de 13.519 para as segundas doses da 9ª RS de Foz do Iguaçu e 17ª RS de Londrina (contempladas na 1ª remessa do Paraná).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A nova remessa será a 3ª enviada ao Paraná. Até a noite de quinta, o Estado havia recebido 41.754 vacinas da Qdenga produzidos pela farmacêutica Takeda, das quais 35.025 doses no 1º lote para nove municípios da 9ª RS de Foz do Iguaçu (11.961 vacinas) e 21 municípios da 17ª RS de Londrina (23.064), e 6.729 para os 17 municípios da 16ª RS de Apucarana (Centro-Norte). Com as novas regiões, o Paraná soma agora 148 municípios contemplados com a vacina, o que representa cerca de 37% do Estado.





O último boletim da dengue divulgado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) na terça-feira (23) registra 519.252 notificações, 260.517 casos confirmados e 171 óbitos no Paraná.





“O combate à dengue no Paraná é feito diariamente com o apoio dos municípios e da população, e agora recebemos a confirmação desta ampliação da vacina para mais municípios do Estado. Essa é mais uma ferramenta que teremos para continuar protegendo os paranaenses. Ainda aguardamos a confirmação da data da chegada destes imunizantes”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





De acordo com o governo federal, a distribuição das doses nos municípios foi determinada com base em três critérios principais: o ranqueamento das regiões de saúde e municípios, o quantitativo necessário de doses conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante) e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.