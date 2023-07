Veja dicas para conseguir acordar cedo no inverno

Acordar cedo nos dias mais frios do ano é tarefa difícil. No inverno, as pessoas dormem melhor, desde que estejam agasalhadas e num ambiente adequado. Dormir bem à noite é a garantia de um bom despertar e de um dia produtivo.







Você sabe como vem o sono? Segundo Luciana Palombini, médica do Instituto do Sono, à medida que a iluminação natural diminui, o corpo começa a produzir a melatonina, conhecida como o hormônio da escuridão. A substância é liberada no início da noite e atinge seu pico de produção algumas horas após o anoitecer, o que favorece o adormecimento.

Um estudo realizado pela Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, mediu os hábitos de sono de 216 pessoas ao longo das quatro estações do ano. No inverno, a duração de sono foi 25 minutos a mais do que na primavera e 12 minutos a mais se comparado ao verão. O despertar também foi mais tardio: 25 minutos mais tarde do que na primavera e 11 minutos mais tarde em comparação com o verão.





Saiba como dormir bem, vencer o desafio de pular da cama nos dias de frio e ter mais disposição.

