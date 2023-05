Veja por que a OMS declarou agora o fim da emergência de saúde da pandemia de Covid

A reunião que culminou no anúncio do fim da emergência de saúde pública de preocupação internacional (PHEIC, em inglês), conforme divulgado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) nesta sexta-feira (5), foi marcada por uma análise de cenário, pela tentativa de manter o engajamento dos países e pelo estabelecimento de orientações para lidar com a Covid-19 e com futuras pandemias.







Os objetivos da 15ª reunião do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional eram apresentar ao diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avaliações sobre o perfil da pandemia e se ela continuava a constituir uma PHEIC, e revisar as recomendações temporárias.





Para isso, os conselheiros do comitê solicitaram algumas informações, e a OMS forneceu o status da vacinação global e as implicações do término da emergência.

Ao todo, 13,3 bilhões de doses de vacinas contra Covid-19 foram administradas, sendo que 89% dos profissionais de saúde e 82% dos adultos com mais de 60 anos concluíram o esquema primário de vacinação.





Quanto às mudanças, o diretor-geral afirmou que o consórcio Covax continuaria a fornecer doses financiadas e a apoiar a entrega de vacinas ao longo deste ano. Também disse que manteria o procedimento da lista de uso emergencial, com avaliação de novos produtos de saúde o mais rápido possível.

Após as colocações, teve início a deliberação. Os membros do comitê destacaram a tendência de queda nas mortes, hospitalizações e internações em UTI e os altos níveis de imunidade da população, e aconselharam a transição da PHEIC para uma gestão de longo prazo da pandemia.





Em sua avaliação, os especialistas consideraram os três critérios da PHEIC: se a Covid-19 continua a constituir um evento extraordinário se permanece como um risco de saúde pública para outros;

Estados através da disseminação internacional se requer uma resposta internacional coordenada.





Eles reconheceram que, embora o SARS-CoV-2 continue circulando e evoluindo, isso não é mais um evento incomum ou inesperado -parecer com o qual Tedros Adhanom concordou.

O grupo também afirmou que, caso haja uma mudança na situação, o diretor-geral poderá convocar um Comitê de Emergência e sugeriu a convocação de um Comitê de Revisão focado nas recomendações para riscos de longo prazo do SARS-CoV-2.





Em resposta, Tedros Adhanom disse que convocará um Comitê de Revisão e, durante esse período de transição, os Estados-partes serão aconselhados a seguir as recomendações temporárias.

