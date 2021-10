Veja seis passos para entrar em forma e se manter saudável nos últimos meses do ano

Um dos maiores desafios para quem quer ter uma vida mais saudável é conseguir estabelecer

e manter uma rotina de exercícios, boa alimentação e foco na saúde mental. Seguir as próprias resoluções de saúde e bem-estar pode ser difícil, especialmente em meio à correria de fim de ano.

Segundo Liora Bels, especialista em bem-estar do Freeletics, aplicativo líder em exercícios físicos e estilo de vida com uso de inteligência artificial, com o fim do ano se aproximando, a maioria das pessoas não sabe qual a melhor abordagem para garantir o sucesso, como escolher as metas mais adequadas e qual o limite para não cometer exageros, e acaba desistindo de manter hábitos mais saudáveis.





“Fazer exercícios físicos regularmente e ter uma alimentação equilibrada são práticas que oferecem benefícios por toda a vida. Nessa época do ano, é importante manter o ritmo. Ganhar condicionamento

demora, mas perdê-lo é muito mais rápido. Ao parar de se exercitar, é preciso muito mais esforço para voltar à forma”, explica.





Diante desse cenário, a especialista elencou seis dicas para quem quer entrar em forma e criar hábitos mais saudáveis ainda em 2021.





1. Estabelecer um objetivo claro





Trabalhar em prol de algo é sempre mais fácil quando se tem uma visão clara do que está tentando alcançar e quando deseja alcançá-lo. “Escrever um objetivo e deixá-lo em algum lugar que possa ser visto todos os dias é uma boa alternativa. Sugerimos o espelho do banheiro ou a tela do computador, por exemplo. Outra dica é dividir o objetivo em conquistas menores que possam ser alcançadas a cada dia ou semanalmente”, completa.





2. Aumentar a motivação





A recomendação é procurar motivação em todo e qualquer lugar. “Preencher as mídias sociais com dicas de exercícios, começar a seguir pessoas que motivam, salvar uma citação favorita como o protetor de tela do telefone. Qualquer lembrete é válido”, destaca Liora.





3. Tirar ingredientes pesados da geladeira





Para Liora, o verão é o momento de investir ainda mais em alimentos leves como saladas, frutas e ervas frescas. “Ter uma alimentação equilibrada ajuda a manter hábitos saudáveis, ganhar músculos ou perder peso”, pontua.





4. Se planejar





Ter um calendário em vista pode ser uma boa alternativa para quem quer planejar cada sessão de treino. “O restante pode ser programado em torno da rotina de exercícios”, completa Liora.





5. Investir em novas roupas de treino





Nossas roupas influenciam nossos processos psicológicos. Roupas esportivas podem ser o fator decisivo quando se está entre ficar deitado no sofá ou se levantar e sair para treinar. “Ao colocar uma roupa de treino, já vem um sentimento de animação”, comenta a especialista.





6. Ter um grupo de apoio





Outra dica de Liora é encontrar um grupo por perto e começar a treinar. “Treinar com amigos pode ajudar na frequência da prática de exercícios. Dessa forma, não deixamos para amanhã, ou para o ano que vem”, destaca. “Apesar de talvez o verão ser o objetivo principal para se manter em forma, essas conquistas vão durar por toda sua vida”, conclui.