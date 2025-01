Verão acende alerta ao câncer de pele; tecnologia aprimora diagnóstico precoce

Em períodos de altas temperaturas, principalmente no verão, diversas pessoas se expõe ao sol com mais frequência, seja nas piscinas, praias ou exposições prolongadas dos raios solares. Entretanto, com uma maior exposição, cresce o alerta para a prevenção do câncer de pele, o tipo mais comum no Brasil, responsável por cerca de um terço de todos os diagnósticos oncológicos no país, de acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer). Nesse contexto, a tecnologia tem se tornado uma peça-chave na identificação rápida e precisa dos tumores, transformando a maneira como médicos lidam com a prevenção e o tratamento da doença.





Sistemas automatizados e equipamentos modernos elevam o padrão de precisão ao superar os métodos tradicionais de análise visual, permitindo a detecção de alterações mínimas em lesões cutâneas, muitas vezes antes que representem riscos à saúde. Esses dispositivos realizam um mapeamento completo do corpo, possibilitando o monitoramento contínuo e detalhado das lesões com precisão milimétrica. Utilizando tecnologias que padronizam iluminação, ângulo e foco, cada imagem capturada transforma-se em uma ferramenta confiável para comparações ao longo do tempo.





BRASIL REGISTRA MAIS DE 220 MIL CASOS DE CÂNCER DE PELE TODOS OS ANOS





De acordo com o Inca, a cada ano, mais de 220 mil novos casos de câncer de pele são registrados, sendo aproximadamente 8.400 deles de melanoma, a forma mais agressiva da doença. Especialistas destacam que muitos casos poderiam ser prevenidos com hábitos adequados e tratados de forma mais eficaz com diagnóstico precoce.





O câncer de pele, especialmente o melanoma, pode evoluir rapidamente. Ferramentas tecnológicas nos ajudam a detectar alterações ainda em estágios iniciais, quando as chances de cura são superiores a 90%. Esses dispositivos também são fundamentais para monitorar alterações sutis que, de outra forma, poderiam passar despercebidas no exame clínico. O uso de softwares avançados, aliados à inteligência artificial, potencializa a análise das imagens, sinalizando áreas de atenção para o especialista.





“É muito importante se conscientizar sobre a prevenção e o tratamento precoce do câncer de pele. Além dos exames de rotina, que devem ser feitos pelo menos uma vez ao ano, como a anamnese, o exame clínico e a dermatoscopia, hoje contamos com a inteligência artificial nos métodos diagnósticos por imagens”, explica a dermatologista Paula Bellotti.





Segundo a especialista, a tecnologia oferece um suporte essencial aos médicos. “Softwares ultramodernos de fotografia permitem fotografar o corpo inteiro em minutos, sem deixar nenhuma pinta de fora. Através da IA cada pinta é avaliada e gera uma estimativa da probabilidade de ser ou não um câncer de pele. Isso nos ajuda a conscientizar e mostrar ao paciente a importância desses exames.”





Entre as tecnologias que têm se destacado está o Intellistudio, do Grupo MedSystems, que realiza um mapeamento corporal completo por meio de fotografias detalhadas. Utilizando inteligência artificial e automação, o dispositivo é uma solução que redefine a captura de imagens clínicas e estéticas. O sistema permite o acompanhamento preciso de alterações das lesões, pois consegue fotografar exatamente com os mesmos ajustes de luz e posição, ao longo do tempo.





“A ferramenta facilita a identificação precoce de lesões dermatológicas, especialmente do melanoma, que pode ser tratado com maior sucesso quando detectado em estágios iniciais. A tecnologia otimiza o trabalho médico e melhora a experiência do paciente”, afirma Thalita Herek, Head clinica do Grupo Medsystems. Além de ser amplamente utilizado em clínicas dermatológicas, a inovação tem aplicações na medicina estética, auxiliando profissionais a documentar e avaliar procedimentos com precisão, garantindo resultados mais eficazes e seguros.





A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE





O diagnóstico precoce desempenha um papel importante no combate ao melanoma, uma forma de câncer de pele que, embora represente apenas 3% dos casos, é responsável pela maioria das mortes relacionadas à doença. Quando identificado nos estágios iniciais, as chances de cura ultrapassam 90%, proporcionando um prognóstico positivo. Entretanto, o melanoma é conhecido por sua evolução rápida e agressiva; se não tratado prontamente, pode se disseminar para outras partes do corpo (metástase), tornando o tratamento desafiador.





Além disso, o tratamento dos carcinomas basocelulares e espinocelulares, tipos mais comuns de câncer de pele, também se beneficia do diagnóstico precoce. Embora menos agressivos, podem causar deformações ou comprometer estruturas importantes se não tratados adequadamente.





Enquanto a tecnologia avança, hábitos preventivos continuam sendo essenciais para reduzir a incidência da doença. Além da proteção solar diária e do controle de exposição ao sol nos horários de pico (10 às 16 horas), algumas outras recomendações devem ser observadas:





Uso de roupas e acessórios de proteção: camisas de manga longa, chapéus de abas largas e óculos de sol com proteção UV oferecem uma camada extra de segurança contra a radiação. Prefira tecidos leves e de trama fechada, que bloqueiam a passagem dos raios solares.





Realizar autoexame e observação de sinais: realize inspeções regulares na pele, observando mudanças em pintas ou manchas. Critérios como assimetria, bordas irregulares, coloração variável e diâmetro superior a 6 mm devem ser analisados com atenção. Em caso de dúvida, consulte um dermatologista.





Consultas regulares ao dermatologista: mesmo sem sintomas aparentes, visitas anuais ao especialista são essenciais. Um profissional capacitado pode identificar alterações invisíveis a olho nu, aumentando as chances de um diagnóstico precoce.





Evitar câmaras de bronzeamento: estudos apontam que o uso dessas câmaras aumenta em até 75% o risco de desenvolver melanoma. Essa prática é desaconselhada pela OMS (Organização Mundial da Saúde).





