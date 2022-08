Novo boletim eleva para seis casos confirmados de varíola dos macacos em Londrina

Londrina contabiliza seis casos confirmados de varíola dos macacos (monkeypox) no boletim dovilgado pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) nesta terça-feira (30), três a mais em relação ao constatado na semana anterior. O novo boletim epidemiológico sobre também acusa mais 12 casos notificados da doença, subindo de 33 para 45.





Outros 17 casos são suspeitos, os quais estão sendo analisados em laboratório, 18 foram descartados, um teve resultado inconclusivo, um paciente não coletou o exame e dois são indeterminados, pois tiveram carga viral insuficiente, podendo ter os exames repetidos.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda Fabrin, dos seis pacientes que tiveram a confirmação da doença quatro estão em isolamento domiciliar e permanecerão em casa até que todas as lesões na pele, características da Monkeypox, desapareçam e dois já encerraram isolamento. “Os pacientes suspeitos também estão isolados em casa e só sairão do isolamento após o resultado do exame, se a doença não for detectável”, informou.





A orientação da SMS de Londrina é que a população fique atenta aos sintomas da doença, em especial ao aparecimento abrupto de lesões pelo corpo, indiferentemente do motivo. Se isso acontecer, a pessoa deve procurar imediatamente um serviço de saúde, seja da iniciativa privada ou pública, para que um profissional de saúde possa fazer a avaliação e a condução correta do caso. Em Londrina, todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estão preparadas para atender os casos suspeitos de Monkeypox.

