Obras na UPA do Jardim do Sol começa por inspeção no solo

A reforma na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, zona oeste de Londrina, foi iniciada nesta terça-feira (08), nove meses após a assinatura do contrato entre a Prefeitura de Londrina e a Regional Planejamento e Construções, empresa contratada via licitação para realizar o serviço.





Com proposta inicial de R$ 1,6 milhão, o orçamento para a primeira fase do trabalho ficou em R$ 1,8 milhão, com prazo de conclusão de oito meses. A reforma começou na parte externa da unidade, de modo que não prejudica os atendimentos, com sondagem de inspeção do solo nos dois lados da porta que leva ao estacionamento.

O contrato prevê o reforço da fundação, substituição de telhas por conta de infiltrações, troca de portas danificadas e remoção de acabamentos das paredes e pisos, além da demolição e reconstrução da enfermaria, para que seja construído o muro de contenção nos fundos da UPA. Ainda com foco nas melhorias na estrutura, haverá mudanças nas calçadas externas e no estacionamento em piso paver, e serão feitas correções das alvenarias e revestimentos.





Fase dois

A unidade apresenta diversas complicações, como falta de ventilação adequada, janelas quebradas, rachaduras e pintura desgastada, além de uma parte da ala que está cedendo. Poucos meses após a inauguração, em 2015, vieram os primeiros problemas estruturais, com rachaduras que aumentam gradativamente desde então.

A reforma de R$ 1,8 milhão resolve somente de 25% a 30% desta demanda, e assim, o Município planeja uma segunda licitação para complementar o serviço atual. A previsão é que a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação conclua a planilha de preços do projeto ainda neste mês, com o valor estimado, até o momento, de mais R$ 4 milhões.





A assessoria de imprensa da Prefeitura informou, nesta quarta (09), que o orçamento está “na parte final”. Após a definição, o órgão irá divulgar uma nova licitação. “Os maiores problemas desta UPA são a estrutura dos banheiros, que está completamente deteriorada, os próprios espaços de atendimento, falta de ar-condicionado, pois não há estrutura para climatização, falta de cobertura térmica, e isso não estava licitado (no primeiro contrato). Com a conclusão das duas etapas, vamos entregar uma UPA realmente digna, do jeito que tem que ser”, pontuou o prefeito Tiago Amaral (PSD) na última sexta-feira (04), quando ele assinou a ordem de serviço para a primeira fase.

A fase dois terá foco nos acabamentos, com a substituição das esquadrias, forros e gradil, reforma dos banheiros, pintura da área interna e externa e correção do piso dos estacionamentos, com rampa e escada para facilitar o acesso de pedestres próximo ao ponto de ônibus. Para atender a demanda por melhor ventilação, serão instalados aparelhos de ar-condicionado e telhado termoacústico, com revisão das instalações hidráulica e elétrica.





Transferência

Em dias de maior movimento, a UPA do Jardim do Sol atende uma média de 750 pessoas. A Prefeitura objetiva acomodar mais pacientes quando o atendimento for transferido para o prédio do antigo hospital Mater Dei, que pertence à Iscal (Irmandade da Santa Casa de Londrina), em no máximo de 25 dias.

Na estrutura atual, os nove consultórios médicos, 16 leitos de enfermaria e 15 poltronas de hidratação têm capacidade para atender 32 pessoas por hora. No Mater Dei, serão 13 consultórios, 26 leitos e 30 poltronas, que vão poder comportar uma média de 48 atendimentos no mesmo período.





O contrato de locação do espaço foi firmado por um valor mensal de R$ 90 mil, com validade de um ano e possibilidade de prorrogação por até cinco. Adequações internas estão sendo realizadas no prédio para que a mudança possa ser feita, e assim, as obras mais complexas, que envolvem quebra de estruturas na sede UPA, poderão ser iniciadas. (Com N.Com)

