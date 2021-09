Paraná confirma mais 54 mortes e 1.478 infectados pelo coronavírus

O Paraná confirmou mais 1.478 casos e 54 mortes pela Covid-19 no boletim desta terça-feira (31). Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. O estado soma 1.451.343 casos e 37.282 óbitos em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de março (3), maio (100), junho (69), julho (22), e agosto (1.284).





Internados – De acordo com o boletim, 1.066 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 767 em leitos SUS (448 em UTI e 319 em clínicos/enfermaria) e 299 em leitos da rede particular (140 em UTI e 159 em clínicos/enfermaria).

Há outros 1.417 pacientes internados, 691 em leitos UTI e 726 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos da doença.





Óbitos – A Sesa informa a morte de mais 54 pacientes. São 26 mulheres e 28 homens, com idades que variam de 23 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre 20 de maio e 30 de agosto de 2021.

Os pacientes que morreram residiam em Curitiba (19), Rolândia (6), Ponta Grossa (5), Londrina (5) e Cascavel (2). O informe confirma ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Umuarama, São Mateus do Sul, Santa Cruz de Monte Castelo, Quedas do Iguaçu, Prudentópolis, Piên, Palmeira, Ortigueira, Marechal Cândido Rondon, Japira, Ivaiporã, Foz do Iguaçu, Colombo, Campo Largo, Cambé, Araucária e Apucarana.





Fora do Paraná – O monitoramento contabiliza 6.586 casos de não residentes no Estado. Destes, 218 pessoas morreram.