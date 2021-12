Paraná confirma mais 602 casos de Covid-19 e sete óbitos

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) confirmou, nesta terça-feira (21), mais 602 casos positivos de Covid-19 e sete óbitos em decorrência da doença. Os dados são referentes a meses e semanas anteriores, portanto, não representam as notificações das últimas 24 horas.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os casos confirmados são de dezembro (212), novembro (20), outubro (25), setembro (16), agosto (10), julho (23), junho (36), maio (15), abril (19), março (88), fevereiro (19) e janeiro (18) de 2021 e dezembro (18), novembro (16), outubro (17), setembro (10), agosto (11), julho (18), junho (6), maio (3) e abril (2) de 2020.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Há 72 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados. Todos em leitos do SUS (Sistema Único de Saúde), sendo 38 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 34 em leitos clínicos ou enfermarias. Outros 369 pacientes seguem internados aguardando resultado dos exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular, sendo 176 em UTIs e 193 em enfermarias.





Os óbitos são de dezembro (5), abril (1) e março (1) de 2021. As vítimas são três mulheres e quatro homens, com idades entre 43 a 90 anos. Eles residiam em Curitiba (3), Prudentópolis (2), Umuarama (1) e Pato Branco (1).





Covid-19 no Paraná

Continua depois da publicidade





Desde o início da pandemia, o Paraná acumula 1.587.441 casos confirmados de infecção por Covid-19 e 40.635 óbitos pela doença.





O monitoramento da Sesa também registra 6.306 casos de não residentes no Estado. Desses, 223 foram a óbito.