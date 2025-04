A data criada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) ajuda a chamar a atenção, conscientizar a população e expressar apoio às pessoas que lutam contra o câncer.





A doença é considerada um problema de saúde pública e com tendência de crescimento nos próximos anos. Estima-se a ocorrência de 36.900 novos casos no Paraná, sendo 19.190 em homens e 17.710 em mulheres. Entre os cinco tipos com maior incidência por 100 mil habitantes estão o câncer de mama; próstata; cólon e reto; traqueia, brônquio e pulmão; e estômago. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer.

São esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência.





Diante desse cenário, uma das principais ações de prevenção da Sesa são os exames de rastreamento do câncer de mama, em mulheres de 50 a 69 anos a cada 2 anos e colo do útero, para mulheres de 25 a 64 anos, a cada 3 anos, com a busca ativa de mulheres dentro da faixa etária preconizada, com ênfase em mulheres com exames em atraso ou que nunca fizeram. Além de orientar os municípios para a importância da vacina contra o HPV (papilomavírus humano), principal causa do câncer de colo de útero.

“Temos várias estratégias para a melhoria e qualificação dos serviços de oncologia no Estado. A principal foi a atualização do Plano Estadual de Atenção para Diagnóstico e Tratamento do Câncer e a recomposição do Teto MAC para oncologia, que é o valor máximo de recursos financeiros destinados ao custeio de serviços de saúde”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





Existem mais de 100 tipos de câncer. A doença mata mais de 9 milhões de pessoas por ano no mundo, sendo que mais da metade dos casos é de pacientes com idade entre 30 e 69 anos.

Segundo a Divisão de Prevenção e Controle de Doenças Crônicas e Tabagismo da Sesa, todos os usuários devem estar atentos a qualquer sinal ou sintoma sugestivo de câncer e procurar atendimento nos serviços de saúde, visando o diagnóstico precoce.





REDE

O tratamento do câncer é disponibilizado gratuitamente pelo SUS no Paraná. O atendimento inicial é realizado nas Unidades Básicas de Saúde, onde são feitas consultas, orientações e solicitação de exames para detecção precoce de sinais e sintomas sugestivos da doença.





Para garantir o acesso ao diagnóstico e tratamento, além das unidades de saúde, a Sesa conta com os 24 estabelecimentos habilitados em 15 cidades, como Unacons (Unidades de Assistência de Alta Complexidade), que ofertam atendimento especializado e integral à pessoa com câncer, disponibilizando exames, consultas, cirurgias e demais procedimentos necessários.





A Sesa disponibiliza ainda uma cartilha orientativa sobre os direitos da pessoa com câncer.