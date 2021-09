Paraná distribui 207 mil vacinas contra a Covid-19 exclusivas para segunda dose

A Secretaria de Estado da Saúde iniciou nesta terça-feira (31) a distribuição de mais 207.500 vacinas contra a Covid-19 para aplicação de segunda dose (D2). São 116.750 da AstraZeneca, 64.350 Pfizer e 26.400 CoronaVac.

A maior parte dos imunizantes faz parte do lote enviado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (30) com 182.100 vacinas (AstraZeneca/Fiocruz e Pfizer/BioNTech). Dentre as doses da AstraZeneca, serão 8.360 para completar a D2 referente à 24ª remessa, além de 108.390 que são par de imunizações mais recentes.

As vacinas são destinadas a pessoas acima de 18 anos (população geral), além de grupos prioritários elencados no início da campanha: trabalhadores da educação básica, ensino superior, educação física, assistência social, portuários, aeroportuários e pessoas com comorbidades.

Os imunizantes estão sendo enviados por via terrestre para as Regionais de Saúde de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba. Receberam por transporte aéreo as regionais de Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã.

