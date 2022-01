Paraná inicia 2022 sem mortes por Covid-19, segundo boletim diário

A Sesa (Secretaria Estadual da Saúde) divulgou neste sábado (1º) mais 634 casos confirmados de Covid-19 no Paraná. Não houve registro de mortes. Os números são referentes a meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 1.592.469 casos confirmados e 40.665 mortos pela doença.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os casos confirmados divulgados neste sábado são de janeiro (16) de 2022, dezembro (556), novembro (5), outubro (1), setembro (2), agosto (1), julho (1), junho (1) e abril (2) de 2021 e dezembro (17), novembro (29), outubro (1), setembro (1) e julho (1) de 2020.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





INTERNADOS – 52 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados em leitos SUS (21 em UTI e 31 em leitos de enfermaria). Não há pacientes com diagnóstico confirmado internados em leitos da rede particular.





Há outros 387 pacientes internados, 144 em leitos UTI e 243 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.





FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 6.487 casos de residentes de fora do Estado, sendo que 224 pessoas foram a óbito.