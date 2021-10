Paraná recebe 137,2 mil vacinas contra a Covid-19 para dose 2

A Secretaria de Estado da Saúde recebeu nesta sexta-feira (01) mais 137.200 vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz, destinadas à segunda dose (D2). Os imunizantes desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 10 horas, e foram encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e armazenamento.

As vacinas foram enviadas pelo Ministério da Saúde, que deve contemplar o Estado com mais 176.670 doses da Pfizer/BioNTech para dose reforço (DR) de trabalhadores da saúde e idosos acima de 60 anos que tenham tomado a D2 ou dose única (DU) até 31 de março. Estes imunizantes da farmacêutica norte-americana devem chegar no voo LA 3443, às 13h deste sábado (2).

Este será o primeiro lote enviado pelo governo federal para DR em trabalhadores da saúde e pessoas acima de 60 anos. Anteriormente, este reforço era indicado somente para a população acima de 70 anos e imunossuprimidos. O prazo para aplicação desta dose nestes grupos é de, pelo menos, seis meses após a D2 ou DU. A previsão da Secretaria da Saúde é que as vacinas sejam distribuídas para as 22 Regionais de Saúde até segunda-feira (4).