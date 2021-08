Paraná recebe mais 175 mil vacinas contra o coronavírus

O Paraná recebeu mais 175.500 vacinas contra a Covid-19, todas da Pfizer/BioNTech na noite da última quinta-feira (26). Este é o segundo lote do dia entregue ao Estado. Pela manhã, foram 190.800 doses de Coronavac, somando hoje 366.300. Os imunizantes fazem parte da 43ª remessa de distribuição do Ministério da Saúde.

Continua depois da publicidade





As vacinas foram enviadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e posterior logística de distribuição para as 22 Regionais de Saúde do Paraná. O envio será já nesta sexta-feira (27).





Dentre as vacinas da Pfizer, 145.080 doses são destinadas à segunda aplicação e 30.420 para primeira dose. Já os imunizantes da CoronaVac, metade (95.400) deve ser para D1 e metade para D2.

Continua depois da publicidade





Segundo os dados do Vacinômetro Nacional, até agora o Paraná aplicou 10.268.975 vacinas contra a Covid-19, sendo 7.179.203 primeiras doses e 3.089.772 segundas doses ou doses únicas.

Continua depois da publicidade





ESTUDO – Toledo, na Região Oeste, será a primeira cidade do Brasil a receber um estudo da Pfizer sobre a imunização de toda a população a partir dos 12 anos. Para a pesquisa, a cidade recebeu uma remessa exclusiva de 35.173 doses do imunizante, nesta quarta-feira (25), para completar a aplicação da primeira dose tanto na população adulta, acima de 18 anos, como em adolescentes de 12 a 17 anos.

Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

O estudo é de natureza observacional e busca analisar o comportamento do Sars-Cov-2. O cronograma do município prevê que toda a remessa adicional seja administrada na população a partir de 12 anos até a próxima terça-feira (31).