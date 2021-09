Paraná recebe novo lote com 79,5 mil vacinas nesta quarta-feira

O Ministério da Saúde informou que enviará ao Paraná 79.560 vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech nesta quarta-feira (1º). Já o restante do mesmo lote, com 87 mil doses de AstraZeneca/Fiocruz, tem previsão para entrega na quinta-feira (2). Os imunizantes fazem parte da 45ª remessa de distribuição do Ministério da Saúde, que contempla o Estado com 166.560 vacinas, integralmente para D2 (segundas doses).



As vacinas da Pfizer chegam no voo LA 4791, que deve pousar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 15h30. As doses de AstraZeneca virão no voo AD 4078 e devem chegar ao Estado na quinta-feira (2) às 20h05.

Quando chegarem ao Estado serão enviadas para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), conferidas e armazenadas até que sejam descentralizadas para as 22 Regionais de Saúde.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 10.823.841 vacinas contra a Covid-19, sendo 7.443.299 primeiras doses, 318.772 doses únicas e 3.061.770 segundas doses.