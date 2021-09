Paraná recebe novo lote com 79.500 doses de vacinas contra a Covid-19

O Paraná recebeu nesta quarta-feira (01) mais 79.500 doses de vacinas contra a Covid-19. As doses da Pfizer/BioNTech desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 15h30 e foram enviadas pela Secretaria estadual da Saúde ao Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) para conferência e armazenamento até que sejam distribuídas.

Os imunizantes fazem parte da 45ª remessa de distribuição do Ministério da Saúde para D2 (segundas doses). Além destas, outras 87 mil doses de AstraZeneca/Fiocruz estão previstas para esta quinta-feira (2), e devem chegar ao Estado às 20h05, no voo AD 4078. Segundo o Informe Técnico, o lote deve ser destinado integralmente à segunda dose.





Os imunizantes devem seguir para os municípios na sexta-feira (3). Até o período da tarde desta quarta-feira, o Paraná havia aplicado 10.823.841 vacinas, sendo 7.443.299 D1 (primeiras doses), 318.772 DU (doses únicas) e 3.061.770 D2. Entre D1 e DU, o Estado já atingiu mais de 89% da população adulta do Paraná, estimada em 8.720.953 pessoas.