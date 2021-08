Paraná registra 2.519 novos casos e 103 mortes por Covid-19

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou nesta quinta-feira (26) mais 2.519 casos e 103 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Há ajustes ao final do texto. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 1.443.521 casos e 37.062 mortes em decorrência da doença.

São 1.074 pacientes com diagnóstico confirmado internados. Destes, 760 em leitos SUS (433 em UTI e 327 em clínicos/enfermaria) e 314 em leitos da rede particular (147 em UTI e 167 em clínicos/enfermaria).

A Sesa informa a morte de mais 103 pacientes. São 44 mulheres e 59 homens, com idades que variam de 9 a 95 anos. Os óbitos ocorreram entre 25 de agosto de 2020 e 26 de agosto de 2021.





Os pacientes que morreram residiam em Curitiba (32), Fazenda Rio Grande (8), Colombo (5), São José dos Pinhais (4), Ponta Grossa (4), Londrina (4), Cascavel (4), Tuneiras do Oeste (3), Toledo (3), Piraquara (2), Maringá (2), Bela Vista do Paraíso (2) e Araucária (2).

O boletim registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Tomazina, Sarandi, Santana do Itararé, Rolândia, Pinhais, Pato Branco, Paranavaí, Palmeira, Palmas, Nova Prata do Iguaçu, Mariópolis, Mandirituba, Lapa, Japurá, Itaperuçu, Guaratuba, Foz do Iguaçu, Floresta, Corbélia, Cidade Gaúcha, Cianorte, Campo Mourão, Campo Largo, Cambé, Bocaiúva do Sul, Assaí, Arapongas e Almirante Tamandaré.

