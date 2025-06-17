PR registra mais oito mortes por dengue, incluindo Assaí e Jacarezinho

A dengue provocou mais oito mortes no Paraná, conforme o boletim semanal divulgado nesta terça-feira (17) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Com os novos registros, o número de óbitos no atual ano epidemiológico chegou a 82. Entre as vítimas estão moradores de Assaí, na 17ª Regional de Saúde de Londrina, e de Jacarezinho, na 19ª Regional.





As mortes ocorreram entre março e maio e atingiram quatro mulheres e quatro homens, com idades entre 14 e 94 anos. Sete das vítimas apresentavam comorbidades. Também houve registros em Maringá, Entre Rios do Oeste, Santa Helena e Toledo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Desde o início do ciclo 2025, o Paraná soma 237.944 notificações de dengue e 78.587 casos confirmados da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Dos 399 municípios do Estado, 398 já notificaram ocorrências, e 376 tiveram casos confirmados.

Publicidade





As regionais de saúde com mais confirmações são Londrina (18.762), Paranavaí (12.047), Maringá (9.828), Jacarezinho (6.037) e Umuarama (4.822).

Publicidade





Outras arbovirores

Publicidade





A publicação inclui ainda dados sobre Chikungunya e Zika, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Foram confirmados 4.564 casos de Chikungunya, num total de 9.458 notificações da doença no Estado. Quanto ao vírus Zika, até o momento foram registradas 105 notificações sem nenhum caso confirmado.





Publicidade

Febre Oropuche





A Sesa publica também neste boletim os casos de Oropouche no Estado, nos municípios de Adrianópolis (97 casos autóctones) e Morretes (2 casos autóctones), além do registro de um caso importado no município de Arapongas (importado do Espírito Santo).

Publicidade





A febre Oropouche é causada pelo vírus Orthobunyavirus oropoucheense (OROV), transmitido principalmente pelo inseto Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. Após picar uma pessoa ou animal infectado o vetor pode transmitir o vírus a outras pessoas.





Confira o Informe Semanal completo AQUI.

Mais informações sobre a dengue estão neste LINK.

Com informações da Agência Estadual de Notícias