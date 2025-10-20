Paraná registra primeira morte por intoxicação de metanol

A Sesa (Secretaria de Saúde) do Paraná confirmou nesta segunda-feira (20) o primeiro óbito por intoxicação de metanol após consumo de bebida alcoólica. Trata-se de um homem de 55 anos, residente de Foz do Iguaçu (Oeste). Ele deu entrada em uma UPA da cidade na terça-feira (14), com quadro de dor abdominal e informou que havia feito ingesta de bebida alcoólica um dia antes. O paciente tinha doenças crônicas e comorbidades e evoluiu para óbito ainda na UPA. Foi realizada a coleta de material para exame laboratorial e o resultado deu positivo para metanol.





Considerando os critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, este caso é a primeira morte confirmada do Estado.





A Sesa e o município de Foz do Iguaçu investigam mais uma morte de uma pessoa que pode ter relação com o primeiro óbito. Um homem de 47 anos que foi encontrado morto na sua residência.

Ao todo o Paraná já registrou 22 notificações, sendo 5 casos confirmados – um evoluiu a óbito, 14 descartados e dois casos suspeitos, um em Foz do Iguaçu e outro em Curitiba: uma mulher, de 49 anos, que está internada com quadro estável. Outros dois pacientes de Curitiba seguem internados, uma mulher de 41 anos, em estado grave, mas estável, e um homem de 60 anos, permanece estável e apresenta melhoras.

Um caso suspeito relatado no último boletim, um homem de 21 anos residente em Piraquara, foi descartado pela Secretaria. No fim de semana, um outro caso suspeito em Curitiba, também foi descartado.





Antídoto

O Paraná recebeu, na sexta-feira (17), 424 ampolas de etanol farmacêutico adquiridas pelo Governo do Estado, O medicamento é utilizado como antídoto para os casos de intoxicação por metanol e está armazenado no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e será enviado, nesta semana, para as quatro Macrorregionais de Saúde e para Curitiba juntamente com outras 180 ampolas que o Estado recebeu do Ministério da Saúde (MS).





A Sesa já descentralizou as 84 doses de fomepizol recebidas do Ministério da Saúde no último dia 10. Elas foram enviadas para as quatro Macrorregionais de Saúde e também para Curitiba.

Quatro pacientes do Paraná já receberam o antídoto. Cada paciente é avaliado individualmente, com base em critérios clínicos e laboratoriais, para definir a quantidade necessária de antídoto. Agora com um novo medicamento, a avaliação definirá qual antídoto o paciente receberá.

Sintomas e sinais de alerta





É importante ficar atento aos sintomas de intoxicação por metanol. A substância não pode ser identificada pelo cheiro ou sabor, pois não altera a bebida.





Os sinais costumam surgir entre 6h a 72h após a ingestão e podem ser confundidos com uma ressaca: dor abdominal, visão turva, confusão mental e náusea.





Sintomas iniciais: dor de cabeça, náuseas, vômitos, sonolência, falta de coordenação, tontura e confusão mental.





Sintomas graves: dor abdominal intensa, alterações visuais (visão embaçada, pontos escuros, sensibilidade à luz ou cegueira súbita), dificuldade para respirar, convulsões e coma.





Atendimento





A Sesa orienta que, em casos de sintomas, os pacientes devem procurar um serviço de saúde imediatamente. Todos os casos suspeitos de intoxicação por metanol devem ser reportados e discutidos com um dos quatro Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná, que orientarão sobre a conduta clínica e notificar imediatamente a Sesa por meio da Rede CIATox do Paraná.





CIATox Curitiba: 0800 041 0148

CIATox Londrina: (43) 3371-2244

CIATox Maringá: (44) 3011-9127

CIATox Cascavel: (45) 3321-5261





Medidas de preveção





A Sesa orienta alguns cuidados ao consumir bebidas alcoólicas:





- Compre apenas de locais confiáveis e desconfie de preços muito baixos.

- Verifique se o líquido está limpo e se o lacre da garrafa está intacto.

- Rótulos tortos, borrados ou com erros podem indicar falsificação.

- Confira se a embalagem tem o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que garante a fiscalização da produção.

- Em bebidas destiladas, veja se há o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que indica que o produto passou pela inspeção oficial.

- Estabelecimentos devem exigir nota fiscal dos fornecedores para garantir a origem das bebidas.

- Em caso de suspeita de intoxicação, procure atendimento médico imediatamente.







