Bebidas adulteradas

Paraná tem três casos suspeitos de intoxicação por metanol no fim de semana

Redação Bonde com AEN-PR
12 out 2025 às 17:39

Foto: Freepik
A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) atualizou, neste domingo (12), as informações sobre os casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas no Estado.


Durante o fim de semana, três casos suspeitos de intoxicação por metanol foram notificados, sendo dois deles neste domingo, uma mulher de 41 anos e um homem de 20 anos, ambos de Curitiba. Eles estão internados e devem realizar a coleta de material para análise laboratorial.

O terceiro é um homem de 55 anos, também residente de Curitiba, que teve a notificação registrada no sábado (11). Este paciente está internado e aguarda os resultados dos exames.


Até o momento, o Paraná segue com três casos diagnosticados, todos na Capital. Destes, apenas um paciente segue internado (homem de 60 anos) com quadro estável. Os pacientes de 71 anos e 36 anos já receberam alta. Outros nove casos já haviam sido descartadas pela Sesa.

Ao todo, o Paraná registrou 15 notificações, sendo três confirmados, nove descartados e três suspeitos em investigação.


Antídoto

A Sesa recebeu do Ministério da Saúde, na sexta-feira (10), 84 frascos de fomepizol, que também é um antídoto utilizado no tratamento de intoxicação por metanol. Os insumos estão alocados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e serão descentralizados em momento oportuno. A Secretaria também realizou a compra de 424 ampolas de etanol farmacêutico, que já está sendo utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O quantitativo deve ser entregue na próxima semana. O Ministério da Saúde enviou ao Paraná 360 ampolas deste antídoto.


Três pacientes do Paraná já receberam o etanol farmacêutico como antídoto. O produto é encaminhado diretamente ao hospital que está atendendo o caso notificado pelo Estado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) nacional.

Cada paciente é avaliado individualmente, com base em critérios clínicos e laboratoriais, para definir a quantidade necessária de antídoto. Agora com um novo medicamento, a avaliação definirá qual antídoto o paciente irá receber.


Sintomas e sinais de alerta

É importante ficar atento aos sintomas de intoxicação por metanol. A substância não pode ser identificada pelo cheiro ou sabor, pois não altera a bebida.


Os sinais costumam surgir entre 6h a 72h após a ingestão e podem ser confundidos com uma ressaca: dor abdominal, visão turva, confusão mental e náusea.

Sintomas iniciais: dor de cabeça, náuseas, vômitos, sonolência, falta de coordenação, tontura e confusão mental.


Sintomas graves: dor abdominal intensa, alterações visuais (visão embaçada, pontos escuros, sensibilidade à luz ou cegueira súbita), dificuldade para respirar, convulsões e coma.

Atendimento


A Sesa orienta que, em casos de sintomas, os pacientes devem procurar um serviço de saúde imediatamente. Todos os casos suspeitos de intoxicação por metanol devem ser reportados e discutidos com um dos quatro Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná, que vão orientar sobre a conduta clínica e notificar imediatamente a Sesa por meio da Rede CIATox do Paraná.


CIATox Curitiba: 0800 041 0148

CIATox Londrina: (43) 3371-2244

CIATox Maringá: (44) 3011-9127

CIATox Cascavel: (45) 3321-5261


Medidas de prevenção


A Sesa orienta alguns cuidados ao consumir bebidas alcoólicas:


- Compre apenas de locais confiáveis e desconfie de preços muito baixos.

- Verifique se o líquido está limpo e se o lacre da garrafa está intacto.

- Rótulos tortos, borrados ou com erros podem indicar falsificação.

- Confira se a embalagem tem o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e

- Abastecimento (MAPA), que garante a fiscalização da produção.

- Em bebidas destiladas, veja se há o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que indica que o produto passou pela inspeção oficial.

- Estabelecimentos devem exigir nota fiscal dos fornecedores para garantir a origem das bebidas.

- Em caso de suspeita de intoxicação, procure atendimento médico imediatamente.

