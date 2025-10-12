Paraná tem três casos suspeitos de intoxicação por metanol no fim de semana

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) atualizou, neste domingo (12), as informações sobre os casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas no Estado.





Durante o fim de semana, três casos suspeitos de intoxicação por metanol foram notificados, sendo dois deles neste domingo, uma mulher de 41 anos e um homem de 20 anos, ambos de Curitiba. Eles estão internados e devem realizar a coleta de material para análise laboratorial.

Publicidade

Publicidade





O terceiro é um homem de 55 anos, também residente de Curitiba, que teve a notificação registrada no sábado (11). Este paciente está internado e aguarda os resultados dos exames.





Até o momento, o Paraná segue com três casos diagnosticados, todos na Capital. Destes, apenas um paciente segue internado (homem de 60 anos) com quadro estável. Os pacientes de 71 anos e 36 anos já receberam alta. Outros nove casos já haviam sido descartadas pela Sesa.

Publicidade





Ao todo, o Paraná registrou 15 notificações, sendo três confirmados, nove descartados e três suspeitos em investigação.



