UBS Itapoã transfere atendimento para a Biblioteca Zona Sul a partir de segunda

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Itapoã, na Zona Sul de Londrina, passará por processo de restauração em sua estrutura predial, recebendo uma série de melhorias e adequações. Por conta da reforma, os serviços prestados na unidade, fechada desde quarta-feira (3), serão transferidos para o prédio da Biblioteca da Zona Sul (Eugênia Monfranati), que fica na avenida Guilherme de Almeida, 2.260, Parque Ouro Branco. O funcionamento no endereço provisório começa na segunda-feira (8), e os horários e dias de atendimentos permanecem os mesmos: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Em fase final, as mudanças de equipamentos, mobiliários, materiais e demais itens devem ser concluídas até o início da noite desta sexta-feira (5). As obras de reforma estão previstas para começar a partir da próxima semana.
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que todos os serviços ofertados continuarão sendo disponibilizados no novo endereço, exceto a vacinação, que passará a ser aplicada na UBS PIND (Parque das Indústrias), e os curativos – realizados em qualquer outra UBS da Zona Sul. Já os atendimentos de odontologia serão realizados na UBS do Jardim Piza.
Para promover todas as melhorias projetadas para a UBS Itapoã, a Prefeitura de Londrina investirá R$ 579.799,98 nas reformas com recursos próprios. A empresa contratada para a execução das atividades foi a Antonini Engenharia LTDA, selecionada via processo licitatório.
O prazo de conclusão é de seis meses e o pacote de serviços consiste em pintura, troca de piso e revestimento, melhorias no telhado, instalação de piso tátil e calçadas, substituição de louças sanitárias, adequações em rede lógica e de instalações elétricas, além de nova iluminação e sinalização da unidade, implantação de guarda-corpo e corrimão, troca de vidros e esquadrias metálicas, entre outros.
Segundo a gerente regional de UBS – Seção Rural da Diretoria de Atendimento Primário à Saúde (DAPS), em exercício na setorial Sul, Vânia Cristina da Silva Alcântara, a Secretaria divulgou previamente à comunidade sobre o fechamento para reforma e transferência dos serviços da UBS Itapoã para o novo local, tanto nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura quanto internamente em grupos e sistemas, além de avisos junto a lideranças locais. Também foram colocados cartazes na UBS para orientar os usuários.
Alcântara disse que esta unidade não recebia reforma desde 2016, tendo como carências e problemas as infiltrações no prédio, calhas com defeito, além de necessidade de recomposição em telhados, paredes, pinturas, mobiliário e outros componentes estruturais. “Acredito que a reforma vai melhorar os ambientes da UBS Itapoã como um todo, será muito benéfica neste momento. Este trabalho qualificará o espaço para os pacientes e toda população atendida, bem como para as equipes de saúde e demais profissionais que lá atuam, contando com um local adequado para prestar assistência de qualidade”, frisou.
