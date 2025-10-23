Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Destaque internacional

Pesquisadora londrinense vence prêmio com estudo sobre sedentarismo em Amsterdã

Redação Bonde com Agência UEL
23 out 2025 às 15:37

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação / UEL
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A mestra e doutoranda da UEL (Universidade Estadual de Londrina) Thais Tofoli, recebeu no dia 30 de setembro o prêmio internacional ERS Science Slam 2025, promovido pela ERS (European Respiratory Society). A conquista reconhece jovens pesquisadores que se destacam ao comunicar ciência de forma acessível, criativa e inovadora.


O ERS Science Slam é uma das atrações do congresso anual da European Respiratory Society, considerado o maior evento mundial na área de saúde respiratória. A competição desafia pesquisadores a apresentar seus estudos em até 10 minutos, de forma envolvente e compreensível para diferentes públicos. Em 2025, o congresso foi realizado em Amsterdã, nos Países Baixos, reunindo milhares de profissionais, cientistas e estudantes de todo o mundo. Os finalistas do Science Slam são avaliados por um júri técnico e também pelo voto do público, que escolhe a apresentação mais original e impactante.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Thais foi premiada pela apresentação “The Killer Chair: The Silent Villain of COPD” (“A Cadeira Assassina: A Vilã Silenciosa da DPOC”), em que transformou um tema científico complexo em uma narrativa leve e criativa. Inspirada em uma investigação criminal, ela utilizou a cadeira como “arma do crime”, metáfora para o tempo sedentário, e apresentou os pontos de corte de tempo sedentário como os “suspeitos” relacionados à mortalidade em pacientes com DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica).


“Meu objetivo foi transformar esse tema complexo em algo envolvente. Eu trouxe uma brincadeira com o tema, como se estivéssemos em uma investigação criminal, onde a cadeira era a ‘arma do crime’ e os pontos de corte eram os ‘suspeitos’. Foi uma apresentação bem divertida, com elementos de storytelling e até uma paródia musical”, contou a pesquisadora.


O trabalho apresentado por Thais faz parte da tese de Doutorado de Laís Santin, pelo Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UEL, e teve como objetivo identificar a utilidade e comparar três pontos de corte do comportamento sedentário como preditores de mortalidade por todas as causas ao longo de um período de acompanhamento de 12 anos em indivíduos com DPOC. A pesquisa também lhes rendeu o prêmio de Best Abstracts in Allied Health Professionals, concedido pela mesma sociedade científica. O projeto de Thais é orientado pelo professor Fabio Pitta (Fisioterapia) em regime de cotutela com a Universidade de Maastricht (Países Baixos), com orientação exterior do professor Martijn Spruit.

Cadastre-se em nossa newsletter


Reconhecida internacionalmente, a ERS é uma das principais organizações dedicadas à pesquisa e à educação em saúde respiratória. Para Thais, a premiação representa não apenas um marco pessoal, mas também para o LFIP (Laboratório de Pesquisa em Fisioterapia Respiratória), do qual faz parte desde a graduação, e a honra de defender a pesquisa de sua parceira de trabalho e grande amiga.

Saúde respiratória sedentarismo Amsterdã pesquisadora londrinense UEL Londrina European Respiratory Society
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas