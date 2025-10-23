Pesquisadora londrinense vence prêmio com estudo sobre sedentarismo em Amsterdã

A mestra e doutoranda da UEL (Universidade Estadual de Londrina) Thais Tofoli, recebeu no dia 30 de setembro o prêmio internacional ERS Science Slam 2025, promovido pela ERS (European Respiratory Society). A conquista reconhece jovens pesquisadores que se destacam ao comunicar ciência de forma acessível, criativa e inovadora.





O ERS Science Slam é uma das atrações do congresso anual da European Respiratory Society, considerado o maior evento mundial na área de saúde respiratória. A competição desafia pesquisadores a apresentar seus estudos em até 10 minutos, de forma envolvente e compreensível para diferentes públicos. Em 2025, o congresso foi realizado em Amsterdã, nos Países Baixos, reunindo milhares de profissionais, cientistas e estudantes de todo o mundo. Os finalistas do Science Slam são avaliados por um júri técnico e também pelo voto do público, que escolhe a apresentação mais original e impactante.

Thais foi premiada pela apresentação “The Killer Chair: The Silent Villain of COPD” (“A Cadeira Assassina: A Vilã Silenciosa da DPOC”), em que transformou um tema científico complexo em uma narrativa leve e criativa. Inspirada em uma investigação criminal, ela utilizou a cadeira como “arma do crime”, metáfora para o tempo sedentário, e apresentou os pontos de corte de tempo sedentário como os “suspeitos” relacionados à mortalidade em pacientes com DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica).





“Meu objetivo foi transformar esse tema complexo em algo envolvente. Eu trouxe uma brincadeira com o tema, como se estivéssemos em uma investigação criminal, onde a cadeira era a ‘arma do crime’ e os pontos de corte eram os ‘suspeitos’. Foi uma apresentação bem divertida, com elementos de storytelling e até uma paródia musical”, contou a pesquisadora.





O trabalho apresentado por Thais faz parte da tese de Doutorado de Laís Santin, pelo Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UEL, e teve como objetivo identificar a utilidade e comparar três pontos de corte do comportamento sedentário como preditores de mortalidade por todas as causas ao longo de um período de acompanhamento de 12 anos em indivíduos com DPOC. A pesquisa também lhes rendeu o prêmio de Best Abstracts in Allied Health Professionals, concedido pela mesma sociedade científica. O projeto de Thais é orientado pelo professor Fabio Pitta (Fisioterapia) em regime de cotutela com a Universidade de Maastricht (Países Baixos), com orientação exterior do professor Martijn Spruit.

Reconhecida internacionalmente, a ERS é uma das principais organizações dedicadas à pesquisa e à educação em saúde respiratória. Para Thais, a premiação representa não apenas um marco pessoal, mas também para o LFIP (Laboratório de Pesquisa em Fisioterapia Respiratória), do qual faz parte desde a graduação, e a honra de defender a pesquisa de sua parceira de trabalho e grande amiga.